Este viernes, 27 de febrero, ha quedado definido el sorteo de octavos de final de la Champions League y el cuadro completo hasta la final, con desigual suerte para los equipos españoles. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City, el Barcelona con el Newcastle y el Atlético de Madrid se jugará el pase a cuartos con el Tottenham.

Los equipos madrileños jugarán la vuelta fuera de casa y los blancos no se cruzarían hasta la final con los otros dos españoles, que se verían las caras en cuartos si superan la eliminatoria. Los partidos de ida se disputarán el 10/11 de marzo y los de vuelta a la semana siguiente.

Estos son todos los emparejamientos

Sorteo de octavos de final de la Champions League 2025/2026: estos son todos los emparejamientos / UEFA