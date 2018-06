Una situación angustiosa

Si días atrás el Cádiz CF Virgili de fútbol sala las pasaba canutas para inscribirse de cara a la próxima temporada en la recién conquistada Segunda División B, una experiencia similar está viviendo en el transcurso de la presente semana el Cádiz CF 2012 de voleibol para no tener que renunciar a la plaza en Superliga-2 masculina, categoría de plata nacional a la que el conjunto entrenado por Lorena Weber ascendió de manera meritoria como broche a la campaña terminada hace poco.

La papeleta que se presentaba a los dirigentes del club de voleibol tras ese éxito era peliaguda por las habituales dificultades para encontrar apoyos económicos con las que chocan los equipos de la capital cuando llegan a militar en alguna de las divisiones principales de sus respectivas modalidades. De hecho, los mandamases del Cádiz 2012 no han recibido todavía un solo euro a pesar de los contactos mantenidos con Ayuntamiento y Diputación, además de las conversaciones con alguna empresa que parece dispuesta a convertirse en patrocinadora para el curso entrante.

El problema se agrava por la inminencia del cierre del plazo de inscripción, señalado para mañana por parte de la Federación Española. Estefanía de Diego, vicepresidenta del club, reconoce que la situación es complicadísima pero se resiste a tirar la toalla en forma de renuncia: "Estamos obligados a abonar antes del viernes unos 10.500 euros, 4.500 de la inscripción en sí y 6.000 de la fianza, y dentro de unas semanas otros 2.500 aproximadamente por la tramitación de licencias. Ahora mismo no tenemos el dinero, pero estamos pendientes de varias respuestas y por eso mañana (por hoy jueves) vamos a enviar a la Federación Española una petición por escrito para que nos prorroguen el plazo para inscribirnos en la categoría que nuestro equipo se ganó en la cancha. Hay que intentarlo mientras se pueda, aunque ahora mismo está fea la cosa. Sería una pena y descorazonador no ver fructificado ese hito del deporte gaditano por temas económicos. No hemos pensado jamás en ello, pero nos veremos abocados a renunciar a la plaza si no aceptan la prórroga del plazo para pagar".