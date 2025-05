Shuri Araki y Mariecarmen Rivera, campeones absolutos de la V edición de la Sancti Petri SUP Race en La Barrosa

Cádiz/El japonés Shuri Araki y la puertorriqueña Mariecarmen Rivera se han proclamado el domingo 11 de mayo campeones absolutos —en la categoría Élite— de la Sancti Petri SUP Race 2025, tras imponerse en sus respectivas clasificaciones, masculina y femenina, en una jornada marcada por unas condiciones de competición más exigentes que en días anteriores. Ambos riders suman así puntos muy importantes de cara al Ranking 2025 del EuroTour Stand Up Paddle.

Con un viento de poniente fresco y constante, y una notable corriente en el área de competición —ubicada justo frente a Atenas Playa, cuartel general del evento—, los deportistas tuvieron que emplearse a fondo para completar un recorrido técnico y estratégico que puso a prueba su resistencia y capacidad de adaptación.

El espectáculo deportivo ha estado a la altura del excelente nivel de esta quinta edición, con la participación de una amplia representación internacional procedente de Japón, Puerto Rico, Brasil, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal y España, incluyendo deportistas de diversas comunidades autónomas.

Araki y Rivera han demostrado su superioridad técnica en un circuito que exigía precisión, táctica y lectura del mar. Ambos completaron sus respectivas finales con una destacada ventaja sobre sus perseguidores. Sus victorias en La Barrosa refuerzan sus posiciones en el circuito internacional y otorgan aún mayor prestigio a una prueba que forma parte del GRAND SLAM del circuito EUROTOUR (2ª prueba) y de la Liga COSTA DEL SUP (3ª prueba), avalada por la Federación Española de Surf.

En Élite Masculino, tras los 3 kilómetros del recorrido, Shuri Araki se impuso con un tiempo de 14 minutos y 29 segundos, alcanzando una velocidad media de 13,26 km/h. Completaron el podio el español Fernando Pérez Serra y el holandés Donato Freens.

En Élite Femenino, Mariecarmen Rivera cruzó la meta con un tiempo de 16 minutos y 48 segundos, a una velocidad promedio de 11,43 km/h. La mallorquina Duna Gordillo Rodríguez finalizó en segunda posición, seguida por la británica Annabel Page, que cerró el podio.

Durante las tres jornadas del evento, más de 160 deportistas han participado en las diferentes categorías, desde Sub8 hasta máster, incluyendo amateurs, universitarios y equipos Big SUP XXL. Además, el evento ha ofrecido al público un extenso programa de actividades paralelas, con talleres ambientales, SUP Yoga, gastronomía, zona de test de material y música en directo. Esta mañana tuvo lugar una bonita travesía no competitiva hasta el islote de Sancti Petri, en la que han participado numerosos aficionados al paddle surf.

La organización, a cargo de la empresa Novojet, ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Chiclana, el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Asociación de Empresas Turísticas y la Universidad de Cádiz, consolidando este festival náutico como uno de los grandes referentes del calendario europeo de paddle surf.

Declaraciones de Marta Garat y Lucía Cantero, organizadoras de la Sancti Petri SUP Race 2025 (Novojet)

“Cerramos esta quinta edición con una emoción enorme y con la sensación de que hemos dado un salto más. Ver a los mejores riders del mundo competir en La Barrosa, compartir espacio con niños, familias y aficionados, y hacerlo además desde un enfoque sostenible y abierto a todos, es exactamente lo que soñábamos cuando empezamos este proyecto.”

“Las condiciones han sido exigentes, el nivel deportivo altísimo, pero lo más importante ha sido el ambiente: respeto, compañerismo, esfuerzo y alegría. El village ha estado lleno de vida, de talleres, de música, de deporte. Y eso demuestra que esta no es solo una competición: es un festival del mar y de los valores que representa.”

“Queremos dar las gracias de corazón a todos los que lo han hecho posible: al Ayuntamiento de Chiclana, al Patronato de Turismo, a la UCA, a Atenas Playa, al Club Náutico de Sancti Petri, nuestros voluntarios, a los patrocinadores, a los jueces, a los medios y a cada persona que ha participado o simplemente se ha acercado a vivirlo.”

“Nos llevamos una experiencia inolvidable, y ya estamos pensando en cómo superarla en la próxima edición. Gracias por confiar en nosotras, y gracias a La Barrosa y a Chiclana por ser el mejor escenario posible.”

