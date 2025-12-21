El San Fernando vence 0-9 al Nextstars

El San Fernando consiguió su duodécima victoria consecutiva y volvió a golear a su rival (0-9), en esta ocasión el Nextstars. Con este triunfo, los de Jaime Bugatto terminan la primera vuelta de manera contundente, logrando los 36 puntos que ha disputado, pero, además, con 62 goles en estos 12 partidos, a favor y tan sólo dos en contra, lo que dice mucho de la tremenda superioridad del equipo azulino en el grupo que comanda.

En el Puerto, los de La Isla comenzaron rápidos a encandilar el resultado ya que el minuto 13 un autogol local ponía a los de Bugatto por delante en el marcador. Los azulinos, cuya ambición no les hace bajar un ápice su intensidad, consiguieron el cero a dos en el 18 a través de Trabazo, que se convirtió en bigoleador en el 29’ con un nuevo tanto. Antes de finalizar la primera mitad, Pedro Carrión, de penalti, ponía el 0-4 y su decimosexto gol esta temporada.

En la segunda mitad, los isleños fueron un vendaval y Enel 50’ Freira aumentaba la ventaja a cinco, mientras que en el 58’ era Otero el que ponía el 0-6 en el marcador. Ya en las postrimerías del encuentro, Pablo Jiménez colocaba el 0-7 en el 79’, Olmedo el 0-8 en el 85’ y Alfred cerraba la cuenta en el 90' poniendo en el marcador el abultado 0-9 con el que se llegó al final del último partido de la primera vuelta antes de las vacaciones navideñas.