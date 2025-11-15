El San Fernando, a seguir en la dinámica en Trebujena

El CD San Fernando buscará este domingo en Trebujena seguir con su impresionante racha de siete victorias consecutivas con 33 goles a favor y tan solo uno en contra, el que encajó ante el San Fernando Atlético a los diez minutos de comenzar la temporada. Eso se traduce de que los isleños llevan la friolera de 620 minutos sin encajar un tanto.

Los de Jaime Bugatto realizan su segundo desplazamiento consecutivo después de que el pasado domingo consiguiesen la victoria, la séptima consecutiva, en tierras conileñas. Por lo tanto, los de Monchi buscarán ante el Trebujena el ocho de ocho.

Para el partido, en lo deportivo, Bugatto volverá a contar con el concurso de su máximo exponente en el área, Pedro Carrión, que ha estado tres jornadas en el dique seco por motivos físicos y que ha recuperado su posición de convocado. Igualmente, estará en el once y volverá, de esta forma, al equipo Nano Cavilla, que la pasada semana no pudo estar en el Pérez Ureba debido a unas molestias.

En cuanto a las bajas, destaca la ausencia de Dani Herrera, que, tras volver a la titularidad el pasado domingo, se tuvo que retirar del partido por un esguince en la rodilla del que se está recuperando. Igualmente, no podrán ser de la partida Legupín, que también se retiró lesionado en el último partido disputado en el Iberoamericano, Guerrero y Álvaro Otero.