El San Fernando quiere seguir en línea ascendente

San Fernando/Quiere continuidad. El San Fernando ha conseguido, después de muchas jornadas, abandonar las posiciones de descenso y, una vez realizada la gesta, el equipo azulino tiene la pretensión de no volver a las andadas, de no entrar de nuevo en el grupo de abajo y, de esta forma, mirar con ambición a las posiciones de arriba. El domingo 2 de febrero afronta un nuevo reto.

Pero no cabe duda de que es una situación donde no se puede bajar la guardia, no se puede vivir del pasado, no se puede pensar que está todo hecho y, por este motivo, en el seno del equipo isleño se alienta a los jugadores a seguir desarrollando el trabajo que se está haciendo en las últimas jornadas, ese que ha permitido que el equipo de La Isla, de los últimos seis partidos disputado haya conseguido cuatro victorias, un empate y solamente haya caído derrotado en el último partido del pasado año en casa ante el Mirandilla.

Está claro que las victorias elevan de manera considerable la moral, y mucho más la que se consiguió el pasado domingo, en el derbi, con el marcador en contra y remontado por primera vez esta temporada un resultado adverso en los últimos 10 minutos de juego que fueron frenéticos. Pero también está claro que el equipo isleño tiene serios problemas con los rivales que se encuentran en la zona comprometida del grupo, como es el caso del Villanovense, rival en cuestión, que se encuentra penúltimo en la tabla clasificatoria empatado a puntos (16) con el colista.

El equipo de Alberto Cifuentes solamente ha conseguido tres victorias en lo que llevamos de curso, pero ha cosechado hasta siete empates, lo que le hace un rival complicado de doblegar, mucho más teniendo en cuenta que en la pasada jornada uno de los rivales más complicados del grupo, el Almería B, encaramado en posiciones de play offs, solamente pudo doblegar a los extremeños por la mínima.

Por eso, aunque esté abajo, el Villanovense será una nueva piedra de toque para un equipo que pretende seguir su rumbo ascendente, ese que ha dado alas de nuevo a la afición azulina.

En lo meramente deportivo, la semana ha traído novedades. La principal ha sido que la entidad azulina ha decidido dejar de contar con los servicios de Rubén Enrí. El delantero catalán no ha cumplido, ni de lejos, las expectativas creadas con sus fichaje y ha pasado por La Isla con más pena que gloria. Rubén Enrí ha jugado un total de 15 partidos con el equipo isleño y no ha anotado un solo gol e, incluso, fue víctima de las represalias de la afición azulina en los momentos complicados de la temporada. Finalmente se ha marchado a su tierra para reforzar al Olont, equipo del grupo II de la Segunda Federación actualmente en puestos de descenso.

Por lo demás, Dani Mori, a la espera de terminar de cerrar nuevas incorporaciones, volverá a contar con todos los jugadores con los que contó la pasada jornada, pues seguirá, una semana más en el dique seco Kike Ríos, con sus problemas de menisco.

En cuanto al cuadro extremeño, también ha tenido una semana movidita ya que han causado baja dos efectivos; concretamente su máximo artillero Josh Farrell y Joaquín que ha pedido la baja y ha tenido la nueva incorporación del extremo Kevín Sánchez, procedente del Villarrobledo.

Así pues, el equipo azulino afronta una nueva jornada de competición, esa que tiene, y debe, de hacer que los jugadores que comanda Dani Mori sigan creciendo en busca de recuperar, en la segunda vuelta, todo lo perdido en la primera.

ALINEACIONES PROBABLES

Villanovense CF: Olmedo, Carlos Daniel, Ruymán, Brunet, Robles, Collazo, Pablo Guerrero, Pajuelo, Benji, Kevín Sánchez y Abreu.

San Fernando CD: De la Calzada, Carmona, Cortijo, Germán, Macías, Arnedo, Rafa de Vicente, Kike Carrasco, Álex Lozano y Manel Martínez.

Árbitro: Pricopi Gogu (castellano-manchego).

Estadio: Municipal Villanovense (12.00 horas).