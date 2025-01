El San Fernando remonta en el derbi ante la Balona (2-1)

Ya ha llovido, y nunca mejor dicho, desde que el San Fernando el 19 de octubre con su derrota ante el Antoniano en casa, por cero a uno, se instalaba en puestos de descenso. A los isleños les ha costado Dios y ayuda el poder salir de esa situación infernal pero, al final, a base de creer, de trabajo y de esfuerzo, con la victoria que consiguió en el derbi ante la Balona, y en dos minutos de ensueño donde se remontó un resultado adverso, los de La Isla abandonan y esperan que para siempre, las posiciones de descenso que tanto preocupaban a la familia azulina.

Fue un derbi apasionante, eso sí sin un juego fluido por parte de uno y otro equipo, pero los partidos entre el San Fernando y la Balona, lo decíamos en la previa, son especiales, siempre tienen algo, y terminan siendo de deleite para el equipo que consiga llevarse el gato al agua, en esta ocasión para los de La Isla.

Y es que hubo tanta emoción que del uno a cero, con un impresionante gol de Harper, se llegó a los instantes finales del choque con un San Fernando enrabietado que no solamente consiguió igualar la contienda, sino que vio como en dos minutos se producía, por primera vez esta temporada, la ansiada remontada, para el desasosiego de una Balona que tuvo la victoria en sus manos, que pudo sentenciar el choque e, incluso, luego del segundo tanto isleño, igualarlo, pero que tenía en su destino el no sacar nada positivo de su visita al Iberoamericano de Bahía Sur.

El fútbol es un bendito deporte donde hasta el rabo todo es toro y el equipo azulino está haciendo de los últimos minutos de un encuentro momentos apasionantes, para bien o para mal y si en Águilas se le iba el triunfo en el tiempo añadido, ante la Balona, en los cinco últimos minutos hubo una remontada, la posibilidad de ampliar la ventaja, la opción de la igualada visitante y mucha, pero que mucha, pasión en las gradas.

Y eso que el partido, que tuvo varios partidos dentro de él, no fue nada del otro mundo. Es más, hubo muchos minutos que parecieron interminables, que no ofrecían nada, sobre todo en la segunda mitad, donde los de La Isla se están mal acostumbrando a bajar el pistón y a dar muy poco, sobre todo en ataque.

Comenzó el choque con los bríos del equipo azulino que vio como a los tres minutos de juego Germán tuvo su primera oportunidad a un pase de Rafa de Vicente, que observó como en el 10’ Julio Iglesias disparó alto una muy buena jugada personal y que miró como en el 37’ Germán tuvo su segunda oportunidad que erró por muy poco. Era el bagaje de una primera mitad donde los de La Línea solamente llegaron en el 43’ con un remate de Fran Moreno a las manos de De la Calzada. La primera parte terminó con un disparo ajustado de Carmona y con una contra del equipo azulino que supo definir en condiciones. Esta primera mitad dejó juego subterráneo, mucha intensidad y reflejó la importancia para ambas escuadras de los puntos en juego.

La segunda mitad parecía un calco de lo que nos ofrece, una y otra vez, el equipo de Dani Mori. Si la primera oportunidad de este periodo fue para los isleños, en el 52’, donde Julio Iglesias no supo aprovechar un error grave defensivo y se plantó casi en solitario ante Álex Lázaro mandando el balón fuera, los isleños se fueron diluyendo por minutos para dar paso a su rival.

Con ello, en el 59’ llegó el primer trago amargo de la lluviosa tarde-noche en un gol anulado a Fran Moreno por presunto fuero de juego en un remate de cabeza, el segundo trago amargo fue un disparo de Dani Villa desde lejos en el 67’ y el tercero fue el enorme gol que se marcó Harper en el 70 que dejó fría a la parroquia azulina.

Los isleños no estaban, ni se les esperaba y en el 77 Fran Carbiá tuvo una enorme ocasión para ampliar la ventaja foránea, pero lo evitó la tremenda intervención de De la Calzada a su disparo colocado.

Pero llegaron los últimos minutos, la recta final del choque, esos en los que parece que algún ser divino pellizca a la escuadra azulina y tras el tanto del empate, todo fue una locura. Acto seguido, de manera inverosímil, Moha se metió un tremendo autogol que confirmaba la remontada cuando solamente creían en los jugadores azulinos, ellos mismos.

Los minutos del final y del descuento fueron de incertidumbre total y si en el 88’ Manny se plantaba en solitario ante el meta balono y no sabía como certificar la jugada, en el 94’ un disparo a bocajarro del ex azulino Carlos Léon en el borde del área chica, era, de manera increíble, despejado por un De la Calzada que no es la primera vez que salva a su equipo de una quema. Por ello del 3 a 1 se pudo pasar al 2 a 2 en cuestión de minutos, por eso el fútbol es tan grande y por eso, el San Fernando terminaba sumando tres puntos, eso que, por fin, lo hace abandonar los puestos de descenso para empezar a mirar hacía arriba.

Ficha técnica

San Fernando CD (2): De la Calzada, Carmona, Cortijo, Germán, Macías, Arnedo (Yerai, 69’), Rafa de Vicente (Gomila, 81’), Kike Carrasco (Dani García, 69’), Álex Lozano (Manny, 64’), Julio Iglesias (Omar Santana, 81’) y Manel Martínez.

Balona (1): Álex Lázaro, David Hernández (Alberto Fuentes, 76’), Moha, Luis Martínez, Fran Moreno, Fran Tena, Toni Jou, Adri Carrasco (Carlos León, 61’), Fran Carbiá (Sergio Chica, 78’), Joao (Pecellín, 76’) y Dani Villa (Harper, 68’).

Árbitro: Muñoz García (extremeño). Mostró cartulinas amarillas a los locales Rafa de Vicente y Germán, mientras que por parte visitante la vieron David Hernández, Adri Carrasco, Luis Martínez y Moha. Expulsó a dos componentes del cuerpo técnico de la Balona en el banquillo.

Goles: 0-1 (70’) Harper controla desde el vértice del área grande y lanza un impresionante disparo que se cuela por la escuadra derecha del portal de un sorprendido De la Calzada. 1-1 (83’) Cortijo toca de cabeza al corazón del área y Manny dispara flojo, el balón se le escurre a Álex Lázaro entre el cuerpo y la mano y entra llorando. 2-1 (85’) Balón que queda suelto a la salida de un córner y Moha al intentar despejar introduce el esférico en propia puerta.

Incidencias: Unos 1.500 espectadores, unos 200 llegados desde La Línea, en el Iberoamericano de Bahía Sur que presentó un terreno de juego en buenas condiciones. Tarde desapacible y de lluvia débil durante el transcurso del encuentro.