El San Fernando gana en Sanlúcar (0-3) y ya roza el ascenso

El San Fernando está prácticamente ascendido a Segunda Federación. La victoria del equipo azulino en Sanlúcar (0-3), ante el segundo clasificado, lo ha dejado a 17 puntos de su rival a falta de seis partidos por disputar y un empate el próximo sábado le permitiría al equipo de Jaime Bugatto ascender en el mes de febrero, algo que se preveía hace muchas jornadas y, mucho más, tras la marcha del cuadro azulino en la temporada donde ha conseguido 18 victorias consecutivas consiguiendo, de momento, 103 goles y encajando solamente tres.

Ante el CD Sanlúcar, los isleños hicieron sus deberes y lograron vencer por cero goles a tres, ante unos 500 aficionados azulinos que se habían dado cita en el estadio de El Picacho.

El partido se decantó del lado isleño a los 22 minutos de juego, cuando Dani Herrera transformó un penalti que significaba el cero a uno. En el 33, Jesús Alfred aumentó la ventaja isleña y en el 54 , Trabazo puso el definitivo cero a tres, que confirma la tremenda temporada que están haciendo los azulinos que, con casi total seguridad cantarán el alirón el próximo sábado ante el Conil B.