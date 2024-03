El San Fernando CD, a dar la campanada en el campo del líder

Era finales de octubre. Un convulsionado San Fernando había tenido que prescindir de los servicios de Héctor y había incorporado como nuevo primer entrenador a Alfredo Santaelena. En su debut, el equipo isleño ganaba en Linares en el último suspiro y con toda la ilusión del mundo afrontaba en la décima jornada de competición un nuevo encuentro.

Llegaba el Castellón. Líder invicto. Equipo temible, que goleaba por doquier desplegando un fútbol de otra categoría. Pero apareció el mejor San Fernando, un equipo competitivo, aguerrido, resolutivo, intenso y vibrante que consiguió hacer encajar al todopoderoso Castellón la primera derrota de la temporada por dos goles a cero. Había que frotarse los ojos. Los isleños encadenaban por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas y los de azul y blanco hacían soñar a los suyos.

Pues han pasado quince jornadas y se repite la historia. Los de Santaelena visitan el domingo 3 de marzo el inexpugnable Castalia, un campo que solamente conoce con su equipo la victoria a excepción del empate que cosechó el Ceuta que fue el último equipo que visitó el estadio.

Ahora se quiere, y con esa ilusión se viaja, volver a grabar la película. Los isleños viajan con la clara intención de ser el primer equipo que esta temporada arrebate los tres puntos a un líder que parece embalado a la Segunda División A.

Es donde se agarra un equipo que mejoró ostensiblemente su imagen el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid B. Los isleños fueron netamente superiores al cuadro colchonero y merecieron, de sobra, la victoria. Los azulinos como si de un clavo ardiendo se tratase se agarran a su mejoría y a que encontró la fórmula para doblegar a un rival que, dicho sea de paso, está realizando un temporada para enmarcar.

Por eso, aunque Castalia sea una plaza complicada para conseguir la primera victoria de lo que llevamos de segunda vuelta, los de La Isla no van a cejar en el empeño y el cuadro azulino partía de la ciudad con el firme propósito de traerse en sus alforjas un resultado positivo.

Los isleños, en el aspecto deportivo, no podrán contar con dos de sus centrocampistas que son esenciales para lo que plantea el técnico madrileño, no en vano, tanto Dani Molina, que continua con su recuperación de la lesión que tuvo en el tobillo, como Masogo, que desde que llegó ha contando sus actuaciones como titular y no podrá estar por sanción federativa, dejan huérfana la posición de medio organizador. Los candidatos para estar en esa posición son tres; Alfonso, Fullana y David Ramos, habrá que esperar para ver por quien se decide el técnico madrileño.

Por lo demás, están todos disponibles y será de suponer que el equipo isleño planteará un partido de contención para robar lo antes posible y salir rápido a la contra para sorprender. O al menos es lo que ofreció, y tan buen resultado le dio en el partido de la primera vuelta.

En cuanto al equipo castellonense que de nuevo se volvió a colocar en lo más alto de la clasificación tras el tropiezo del Ibiza la pasada jornada, tiene las bajas del defensa Borja Granero y del delantero Veldwijk por lesión y ha recuperado para la causa a los defensas; Chirino y Óscar Gil y al medio Moyita, aunque el técnico holandés Schreuder no parece que vaya a realizar muchos cambios con respecto al equipo que consiguió la victoria ante el Atlético Baleares por la mínima.

Los isleños, de esta forma, buscarán dar un golpe de efecto en una complicada plaza, aunque, no cabe duda, una victoria daría toda la vida del mundo a un equipo que ha perdido el colchón de siete puntos que tenía con respecto al descenso, que lleva cinco partidos sin conocer la victoria, y que ya juguetea con los puestos incómodos de la clasificación.

Alineaciones probables

CD Castellón: Gonzalo, Jozhua, Alberto, Iago Indias, Raúl Sánchez, Calavera, Gracia, Villahermosa, Manu Sánchez, De Miguel y Medunjarin.

San Fernando CD: Fuoli, Lillo Castellano, Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, Unai Naveira, Alfonso o David Ramos, Biabiany, Nahuel, Aquino y Marcelo.

Árbitro: Brull Acerete (colegio catalán).

Estadio: Nueva Castalia (18.00 horas/Feftv).