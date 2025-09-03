El San Fernando cae a manos del Jerez Industrial (2-1)

El Jerez Industrial ultima la puesta a punto de cara al inicio de la temporada regular en la Primera Andaluza, categoría en la que se dará el pistoletazo de salida este próximo fin de semana. Los de José Manuel Mena debutarán el domingo recibiendo a las 19:30 horas en el Pedro Garrido al Ciudad de Cádiz.

En el último ensayo antes del comienzo liguero, los industrialistas recibieron en Chapín al San Fernando 1940 de nuevo cuño, club que viene a ocupar en La Isla el hueco que ha dejado el desaparecido San Fernando CD. El encuentro, cuarta edición del Trofeo Juan García -alma mater de la cantera blanquiazul y socio número uno del Jerez Industrial- se decantó del lado local por dos goles a uno.

El encuentro comenzó con un Industrial dominador y ambicioso. El primer golpe llegó pronto y en el minuto 8, Álex Valero abría la lata tras una gran acción colectiva. Poco después, en el 27’, Alberto Fernández ampliaba la ventaja con un disparo certero que encendió a los industrialistas presentes en la grada.

El San Fernando reaccionó antes del descanso y en el 37' Juanca Olmedo recortó distancias para dejar el partido abierto de cara a la segunda mitad. La reanudación quedó marcada por una jugada clave: en el minuto 55, Benítez veía la roja directa y el Industrial se quedó con diez futbolistas. Desde entonces, el conjunto isleño tomó el mando y apretó con insistencia, llegando a igualar en el 75’, aunque el gol fue anulado por fuera de juego.

El partido también dejó momentos emotivos, como la retirada en el 77’ de Dani Herrera, muy ovacionado por la que fue su afición. El punta isleño ha militado en el conjunto industrialista las tres últimas temporadas, en las que dejó una huella imborrable anotando más de 60 goles. Esta campaña iba a ser la cuarta del delantero en las filas blanquiazules, pero la llamada de Monchi para que se embarcara en la aventura del nuevo San Fernano 1940 decantó la balanza, regresando a La Isla para aportar su granito de arena en el reflote del fútbol isleño.