El San Fernando 1940 defiende el liderato ante el Portuense B

El deslumbrante San Fernando 1940 de Ramón Rodríguez 'Monchi' afronta en la tarde del domingo 5 de octubre, a partir de las seis, la tercera jornada de Liga en Tercera Andaluza, en esta ocasión contra el Racing Portuense B. El conjunto isleño, que ha sumado dos victorias en otros tantos encuentros disputados hasta la fecha, es la cara positiva de un partido ante un rival que ha encadenado en el inicio de la competición dos derrotas consecutivas.

Los isleños, que juegan en su feudo, siguen con su particular fiesta y en los prolegómenos del encuentro se presentarán los siete nuevos equipos que conforman la entidad azulina así como, por primera vez, sonará en la megafonía el nuevo himno de CD que ha tenido una gran repercusión social en la ciudad.

En lo deportivo, Jaime Bugatto está convencido de la continuidad del buen juego que han mostrado sus pupilos en el inicio de la competición, donde ha conseguido dos goleadas, por cuatro a uno ante el San Fernando Atlético, y por cero a tres en la pasada jornada en La Barca ante el Federico Mayo. Lleva seis puntos de seis.

Son bajas para el choque Dani Herrera y Guerrero, mientras que el técnico azulino recupera para este fin de semana al central Kiko Ramos que no estuvo en el último encuentro liguero.