Monchi promete amor eterno al San Fernando

Más que una multitudinaria comparecencia, donde estuvieron presentes prácticamente todos los medios nacionales, de Andalucía, Cádiz y, lógicamente, San Fernando, la rueda de prensa que, de manera alguna, anunciaba la dedicación plena de Monchi como máximo mandatario del CD San Fernando 1940, estuvo centrada en la emoción, en la ilusión y, sobre todo, en las ganas con la que afronta la nueva etapa de su vida deportiva.

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', a nadie se le escapa, es tremendamente mediático, principalmente porque su persona, esa que se ha elaborado con mimo en tantos años de éxitos deportivos, es tremendamente mediática, acogedora y entrañable.

Así fue su comparecencia, que dejó innumerables titulares, que dejó a las claras el porqué de este cambio tan radical y es que "si alguno de los presentes se hubiese imaginado hace tres meses que esto iba a ocurrir, no se lo hubiesen creído", afirmaba.

Y es que sale del Aston Villa plagado de éxitos deportivos y económicos. Y es que el acuerdo de su marcha ha sido total por ambas partes, quizás viendo, desde Birmingham, que su corazón ya no estaba al cien por cien allí, que gran parte del mismo estaba en su tierra natal, en su proyecto, en su gente, donde nació. Monchi anunció que continuará como asesor del grupo que dirige los destinos del Aston Villa, pero aunque tendrá que desplazarse a Birmingham de vez en cuando tendrá mucho más tiempo para el club que preside y, de paso, para estar con sus amigos 'Churre' o Javi Garrido en 'Casa Naca' y estar disfrutando de su ciudad, cosa que no hace desde muchos años atrás.

Mi tierra me lo ha dado todo y es una manera de agradecer lo que siempre ha hecho por mí"

Para Monchi, estar en el CD San Fernando 1940 no es un reto. "Es el pago de una deuda que tengo con mi ciudad, con mi gente, desde que salí de aquí en el año 88". El presidente agregaba que "mi tierra me lo ha dado todo y es una manera de agradecer lo que siempre ha hecho por mí, de ahí la deuda". "Si ya hubiese venido a la llamada simplemente por se hijo de esta tierra, imaginarse lo que significa siendo hijo predilecto", comentaba con la voz entrecortada y poniendo un nudo en las gargantas de los presentes.

Por este motivo -continuaba-, "la gente que me conoce sabe que no es una cuestión de superación, ni de reto, es una cuestión sencillamente emocional, de valores, de ser feliz, donde una vez fuiste, en tu niñez y juventud, feliz". "Solo eso", señalaba.

Se estrenará como presidente en La Barca

Para Monchi, que el domingo hará su debut como presidente lejos de su estadio, en La Barca de la Florida, el partido ante el Federico Mayo, que afrontará su equipo a partir de las doce de la mañana, será "tan ilusionante como jugar en Stamford Bridge ante el Chelsea o en el Santiago Bernabeú ante el Madrid, porque con esa ilusión estamos tanto yo como todos los que me rodean en esta bendita locura", precisó.

Explicó su marcha del equipo, al que costó un mundo abandonar porque se ha sentido tremendamente querido en tierras inglesas, y aclaró que el ser presidente del San Fernando no fue determinante para su marcha pero sí es el remedio para curar la adrenalina que le invade desde hace ya 38 años lejos de su tierra. Y manifestó que del Monchi que fue al Sevilla en el año 88, al que llega en el año 25 no hay mucha diferencia y que sigue siendo el mismo.

Tuvo tiempo para acordarse de su segunda madre, Sevilla, para repasar su periplo profesional, como jugador y en los despachos, para lanzar un guiño a todos los que quieran ayudar a un club que es un 'bebé' recién nacido "y al que hay que enseñar a andar", por lo que lo importante es "hacer unos buenos cimientos en una casa que tiene que ser de todos y que será lo que quieran los socios azulinos que son el pilar principal de un proyecto".

Si cerraba los ojos, Monchi veía a su equipo "en el panorama profesional". "No cabe la menor duda de que el sueño está en llegar a lo más alto, pero todo de manera pausada, paso a paso, sin desfallecer, que eso es lo que les pido a los míos, a la afición y a todo el grupo que nos rodea, que trabajamos codo a codo y ahora lo haremos más directamente", afirmaba.

Monchi viene para quedarse. Monchi recala en su ciudad, esa que la vio nacer, esa que lo hizo futbolista en sus calles, esa que le está eternamente agradecido por cuanto ya, y lo que queda, le ha dado. Y Monchi ha rodeado La Isla de una tremenda expectación e ilusión desde su llegada.

El final de la comparecencia fue para los agradecimientos, donde también hizo sus guiños a volver a cantar en el Falla con una agrupación carnavalera, donde afirmó la participación de René y Sergio Ramos, y donde sentenció la amistad que le une a Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, así como a diferentes personas relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional, pero principalmente a su afición a la que ruega paciencia y tranquilidad para ir subiendo peldaños y dejando claro que "el San Fernando será lo que quieran sus aficionados", cerrándose su intervención con una salva de aplausos por tan emotiva comparecencia.