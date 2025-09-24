Pedro Carrión, los nervios de un 'debutante' en el San Fernando con 47 años

Uno de los jugadores del CD San Fernando 1940 de los se espera más alegrías esta temporada es Pedro Carrión. El goleador, que descolgó las botas para unirse a un sueño que supera al ambicioso proyecto, empieza fuerte con dos goles que muestran el camino que pretende seguir desde lo más hondo del fútbol gaditano.

El día de su estreno, del debut de todo el equipo y del inicio de una aventura que ha unido todo el sentimiento azulino, Pedro Carrión estuvo a la altura. El pasado sábado puso rúbrica a dos goles en el que era su estreno oficial con el CD San Fernando. El experimentado artillero sigue desafiando al paso del tiempo y mantiene su idilio con el gol.

Precisamente, cuestionado por esta unión tan especial, Carrión confesó al final encuentro que se siente muy cómodo jugando en el Iberoamericano por el apoyo de todos los azulinos: "Es algo muy especial desde que salto al campo y eso me hace no tener miedo al error; si fallo, lo sigo intentando hasta que por una cuestión de empeño, consigo marcar. Creo que es la clave de mi facilidad para marcar en este estadio".

A pesar de sus 47 años, el ariete del San Fernando explicó que sintió nervios en la tarde previa al partido. "Es el estreno, somos favoritos y había un ambiente especial y eso provoca que tengamos una responsabilidad de cumplir con los pronósticos y sabes que el rival va a hacer su partido y te puede complicar como así ha sido".

El ariete. que no dejó pasar la oportunidad para dedicar unas palabras al presidente, Ramón Rodríguez 'Monchi', finalizó su comparecencia dedicando unas bonitas palabras a su hija: "He cumplido con ella, porque nunca me había visto marcar de azulino y hoy, por fin, le he podido dedicar un gol".