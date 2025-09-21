El nuevo San Fernando 1940 se estrena con victoria

El San Fernando CD 1940 y el San Fernando Atlético dieron el pistoletazo de salida a la temporada del fútbol en La Isla con un derbi local que, finalmente, se decantó del lado del equipo que preside Monchi por el resultado final de cuatro goles a uno, a pesar de que el cuadro de Jesús Cortés se adelantó en el marcador merced a un penalti cometido por Unai Vega sobre Hugo Capote en el minuto 9 de juego y que transformaba el propio Capote para dar la sorpresa.

La reacción azulina se hizo de inmediato y comenzó a dominar el partido teniendo varias ocasiones de gol hasta que en el minuto 27 Unai Vega, con un golazo puso el uno a uno en el marcador y cuatro minutos después Dani Herrera confirmó la remontada.

El Atlético, que se mostró con muy buenas maneras, consiguió jugar de igual a igual al equipo de Bugatto que no encontró la formula para sentenciar el partido hasta el minuto 77 con el tanto de Pedro Carrión y el encuentro terminó con el cuatro a uno con el doblete del veterano delantero en las postrimerías de un choque histórico al ser el primer encuentro que disputa, de manera oficial, el CD San Fernando 1940.

FICHA TÉCNICA

CD San Fernando 1940 (4): Rafa Carrillo, Juanma Guerrero (Dani Freire, 54’), Trabazo (Carlos Muñoz, 63’), Chust, Miguelito (Trabazo, 74’), Dani Herrera (Pedro Carrión, 57’), Nano Cavilla, Mario López (Juanje, 83’), Dieguito (Juanca Olmedo, 74’), David Montero y Unai Vega (Jesús Alfred, 70’).

San Fernando Atlético (1): Pablo Bouza, Jaime (Miguelón, 70’), Pedro, Capote (Sergio, 52’), Felipe (Baena, 37’), Alejandro, José Ramón, Atencia, Dani Tréllez y Álvaro Cortés (Samu, 85’).

Árbitro: Julen Infante Osuna (portuense). Amarilla a Dani Freire en los locales y Álvaro Cortés en los visitantes.

Goles: 0-1 (9) Hugo Capote, de penalti. 1-1 (27’) Unai Vega. 2-1 (31’) Dani Herrera. 3-1 (77’) Pedro Carrión. 4-1 (89’) Pedro Carrión.

Incidencias: Partido disputado en el Iberoamericano de Bahía Sur ante 1.800 espectadores.