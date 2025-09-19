Llega la hora del CD San Fernando 1940: resurrección azulina

Estaba muerto y, algunos, lo habían enterrado. Si algún equipo y sentimiento están capacitados para renacer, para hacerse Ave Fénix, para volver, cuando nadie, absolutamente nadie, lo espera, ese es el San Fernando que, una vez más, de manera casi inexplicable vuelve por sus fueros; eso sí en el escalafón más bajo del fútbol actual, pero rodeado de una ilusión, unas ganas y un fervor digno de enmarcar.

Y es que el sentimiento azulino estaba desahuciado, sin rumbo y abandonado a la peor de sus suertes, con un grupo que decidió hacer desaparecer el fútbol en La Isla. Y, de la nada, comenzaron a salir manos para sacar ese sentimiento del pozo, para resucitarlo. Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' fue el autor material de los hechos que hoy nos ocupan.

El carismático director general, curtido en mil batallas, se puso de lleno la mochila que significaba el resurgir del San Fernando, de 'su' San Fernando, del que salió rumbo a Sevilla con 18 años, ese que amaba con locura su padre. No estuvo dispuesto a ver morir a su equipo y tomó la decisión, después de una lucha encarnizada con los antiguos propietarios para que le dejaran, al menos, conservar la ficha y poder competir en Tercera Federación. Pero no quedó otra que comenzar desde el principio.

A buen seguro, ni Monchi se esperaría la reacción de La Isla, el compromiso que se adquirió en el verano toda la ciudad alrededor del equipo que siempre ha estado ahí y la creación del nuevo CD San Fernando, uniendo a este nombre el año de fundación del primer club, 1940, un bum que no tardó en tener respuesta.

4.500 socios... y subiendo

Desde entonces no se ha detenido el empeño de todos, las ayudas fueron constantes y la apertura de la campaña de socios fue un delirio casi insospechado. La Isla comenzó y, a día de hoy sigue, a apoyar al equipo y la muestra es el botón más claro, la tenencia de un capital que respaldan la friolera de 4.500 socios y una campaña que ha batido récords, sin comenzar aún, de participación en las gradas.

Piña del cuerpo técnico con su plantilla en un entrenamiento. / CDSF 1940

Monchi ha puesto al San Fernando de moda. Da un poco igual la categoría en la que se militará, que será la Tercera Andaluza, desde el inicio, desde cero, desde lo más bajo. Lo más importante es que cada partido del equipo azulino será una fiesta repleta de aficionados, y que todo se hace con el máximo cuidado y máximo empeño, como el hecho de que el primer partido de Liga, este sábado (20 de septiembre) comenzará a la 19:40 horas, precisamente los números que conforman las siglas del conjunto isleño.

Y todo tiene sentido para que el sábado sea motivo de fiesta e historia. Tiene motivo, el primer partido oficial de la historia de este club, tiene motivo el primer derbi ante el otro San Fernando de la ciudad, el Atlético, tiene motivo la presencia de al menos 5.000 aficionados en las gradas y tiene motivo que en la ciudad se habla del San Fernando con algarabía, fiesta y jolgorio, y como muestra es que el pasado jueves de abrió oficialmente la tienda oficial en Bahía Sur y las colas para adquirir la histórica camiseta del nuevo club eran enormes.

En lo deportivo solamente quedan en la plantilla el cuerpo técnico que cerró el pasado año el curso con el triste descenso, comandado por Jaime Bugatto y su ayudante, Tati Maldonado. La labor de ambos en los partidos en los que le tocó bailar con la más fea, le hicieron acreedores sobrados para iniciar el proyecto y su presencia, así como la de gente con el carisma de Nono Olvera, no es más que otro atractivo.

Pedro Carrión, 'buque insignia'

La plantilla, lógicamente, ha sido renovada por completo. No hay ningún efectivo del extinto San Fernando CD Isleño, pero sí han llegado jugadores que han sabido completar el carisma como es el caso de Pedro Carrión que, a sus 47 años y tras varias campañas retirado, ha vuelto a su casa y, en un visto o no visto, se ha convertido en máximo artillero del equipo en la pretemporada con tres goles. La llegada del malagueño afincado en la ciudad isleño ha levantado gran dosis de ilusión.

Pero es que con él, en un equipo plagado de juventud, han vuelto Juanje Torrejón que ostentará el privilegio de haber sido el único jugador en militar en los tres equipos del San Fernando, es decir, el CD, el Isleño y el 1940; Nano Cavilla también ha vuelto al conjunto isleño tras estar varios años retirado y se ha firmado a un delantero de la casa, de La Isla, como Dani Herrera.

Javi Garrido, hombre ligado al fútbol en La Isla desde siempre y un amante incondicional del San Fernando de toda la vida, aplicará sus éxitos como director deportivo del equipo. Su trabajo en el poco tiempo que ha tenido para planificar la plantilla es encomiable y su saber ha quedado reflejado en la fabricación de un equipo para la categoría, con juventud rebosante y veteranía ilusionante. Su éxito será el éxito de todo San Fernando.

Pero es que Monchi no solamente se ha rodeado de la crema que dejó el 'otro' San Fernando, sino que ha traído a efectivos que dotan de una ilusión desbordante el proyecto, como es el caso de Sergio Ramos, actual directivo del San Fernando; su hermano y representante, René Ramos, o gente con el carisma que tienen en La Isla Dani Luna, que ha sido nombrado presidente honorifico del equipo y trabaja codo a codo con el Monchi, y de su amigo de siempre, Juan Antonio Sirviente 'Churre', uno de los valedores del nuevo proyecto. Su hijo Alejandro, también ha sido requerido por el presidente para que sea sus pies y sus manos, mientras que a caballo, entre Birmingham -en sus funciones como manager deportivo del Aston Villa- y su querida y añorada Isla, ejerce como resucitador de la ilusión con el nuevo CD San Fernando 1940.