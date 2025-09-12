Buenas sensaciones del San Fernando en su 'bolo' contra el Xerez DFC (1-1)

El CD San Fernando cerró la pretemporada empatando ante el Xerez DFC (1-1) en el Iberoamericano de Bahía Sur, en un encuentro en el que los isleños pudieron incluso llevarse la victoria tras una gran segunda parte. Pedro Carrión fue el autor del gol del empate en el 62′ después de que Greciano adelantase al Xerez DFC en una acción a balón parado en el minuto 7 en una acción a pelota parado.

Jaime Bugatto alineó un once formado por Rafa en portería, Mario y Nano en los laterales y Montero y Kiko como centrales; Trabazo y Dieguito actuaban en la medular, con Chust y Miguelito en las bandas, Pablo Jiménez enganchando y Dani Herrera arriba.

La afición del San Fernando 1940 respondió y las gradas de Bahía Sur presentaron un aspecto envidiable. Un nutrido grupo de aficionados xerecistas tampoco se quisieron perder una cita que comenzó mejor para los intereses visitantes, ya que el Xerez DFC se adelantó pronto en el marcador en una acción a balón parado. Pepe Greciano aprovechó una asistencia de Udom para batir a Rafa en el 7′.

El Club Deportivo San Fernando mejoraba con el paso de los minutos y comenzaron a llegar los acercamientos de peligro por medio de Nano (10′), Kiko de cabeza (30′), Miguelito a balón parado (36′) y Dani Herrera con un potente disparo en el 40′ que estuvo a punto de sorprender al guardameta Oier. Ese mismo guion se mantuvo en la segunda mitad, con un San Fernando desbocado, sin cambios en su arranque, que terminó arrinconando al Xerez DFC.

Trabazo, Kiko y Miguelito opositaron a una diana que acabó convirtiendo Pedro Carrión, recién entrado junto a Olmedo, Unai. Siempre el más listo de la clase, Pedro aprovechó una pelea en el área de Juanca con los centrales para superar al portero con un toque sutil dentro del área que llevó el delirio a las gradas.

Era el empate y la ocasión perfecta para que el San Fernando tocase arrebato para llevarse el partido ayudado por unos cambios que dieron piernas frescas a la causa. Además, cuando el partido entró en una fase que podía decantarse para cualquier lado, Rafa estuvo providencial. Especialmente reseñable fue una doble intervención en el 73′ del arquero cañaílla para evitar el 1-2.

En el otro área, la más clara llegó en el 80′ tras una gran jugada entre Juanca y Carrión. Freire, con todo a favor, disparó al lateral de la red cuando ya se cantaba el gol de la victoria. Al final, tablas en el marcador en una bonita tarde de fútbol en la que la afición isleña terminó encantada con un equipo que promete emociones fuertes y grandes alegrías este curso en Bahía Sur. El presidente, Ramón Rodríguez 'Monchi', estuvo presente en el encuentro.

David Montero, fichaje cerrado

David Montero Fierro, nacido en Chiclana el 20 de abril de 1991, se convierte en nuevo jugador del San Fernando 1940. El central sella un compromiso con el club que le vincula al mismo durante esta temporada tras incorporarse a los entrenamientos días pasados.

Defensa contundente y experimentado, debutó el jueves en el encuentro ante el Racing Portuense demostrando unas condiciones que a buen seguro dotarán de mayor solvencia a la zaga isleña. Montero procede del Chiclana CF, equipo con el que la temporada pasada logró ascender a Tercera Federación. Al equipo blanco volvió en 2022 tras militar en la Lebrijana de División de Honor, categoría en la que ha jugado estas últimas temporadas.

Antes creció y se consolidó en el Chiclana Industrial (2017-21) con un breve paso por el Conil CF, en el que debutó en Tercera Federación en la 2015-16. Ahora, llega a La Isla para potenciar la zaga del ambicioso proyecto del conjunto azulino.