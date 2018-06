A por un salto de calidad

Las instalaciones de Indoor Jerez albergaron la presentación de 'Llega en forma a tu pretemporada', programa de alto rendimiento deportivo, de tecnificación y planificación física y técnica que tendrá lugar del 25 de junio al 31 de julio -de lunes a viernes- impartido por Manolo Ruiz, técnico UEFA Pro y exentrenador en el Real Madrid, Xerez CD y Getafe como segundo de Bernd Schuster y primer entrenador de la Balona y la pasada temporada del Extremadura, que contará con la colaboración de Raúl López, ex preparador físico de Extremadura, Balona, Xerez DFC y Xerez CD entre otros equipos.

Rafa Delgado, de Indoor Jerez, presentó "este embrión del futuro Centro de Tecnificación de Élite" para el que "contamos con los mejores profesionales, los que están y los que están por venir. Gracias por compartir nuestra ilusión y nuestro proyecto a Manolo Ruiz, alma mater del proyecto junto a Raúl López, y a las empresas colaboradoras", representadas en la presentación por Pepe Ruiz, Herbalife; Florencio González, de Láser Manías; Silvia del Ojo, de Clínica Beiman; y Benjamín Sánchez, de Diario de Cádiz y Diario de Jerez. Además, Pepsi, Ecomasa y Decathlon también participan en la iniciativa, y en la presentación también estuvo Diego Osorio, de la Federación.

Conocemos el camino y podemos asesorar al jugador para mejorar todo su rendimiento"

Manolo Ruiz explicó que este proyecto -preparar a futbolistas para que lleguen en la mejor forma posible a la pretemporada-, "nace porque creo que hay una carencia en determinada fase del año, justo antes de que comience la pretemporada de los equipos. Creo que hay que darles a los jugadores unas determinadas herramientas para que empiecen en condiciones, tanto en equipos profesionales como semiprofesionales. Si no haces las cosas bien, si no lo haces con un plan de trabajo planificado, corres el riesgo de lesionarte o de no empezar bien la pretemporada".

La intención es "rodear de todas las herramientas posibles a los jugadores para que lleguen a la pretemporada de la mejor forma posible" y "está todo planificado metódicamente para que sea una ayuda al jugador a llegar en perfectas condiciones", y es el "embrión del proyecto de Centro de Tecnificación de Élite que estamos preparando y que engloba muchas herramientas para ayudar al jugador. Conocemos ese camino y podemos asesorar para mejorar todo su rendimiento y para que el trabajo se haga bien y seguro".

Ruiz subraya que "este es un proyecto muy completo, seguro que sabrán valorar no solo lo técnico y lo físico sino todo lo demás".

Raúl López, preparador físico, explica que la intención es "dar al jugador patrones, ayudas para que adquiera hábitos preventivos y que llegue a la pretemporada lo mejor posible. Habrá un trabajo global de fútbol pero también individualizado en Indoor y específico en Córner 4, donde tendremos un horario más abierto. Es un proyecto innovador y un apoyo bastante fuerte para cualquier futbolista".

Silvia del Ojo, de Clínica Beiman, explicó que "es incuestionable que Clínica Beiman tenía que estar en este proyecto, que viene a llenar un vacío existente. En Beiman conocemos de primera mano la realidad del fútbol jerezano y si no hay muchos futbolistas de Jerez en Primera División quizá sea por falta de herramientas como las que comprende y facilita este proyecto", añadiendo que dentro de "nuestro compromiso de Salud y Deporte" tratamos de proporcionar "tratamiento integral a los jugadores, aportar asesoramiento no solo médico porque la psicología o fisioterapia son fundamentales".

Benjamín Sánchez, director comercial de Diario de Cádiz y Diario de Jerez, auguró "el éxito" de "esta novedosa iniciativa por el equipo que se ha formado entre todos" y abogó por "que los deportistas acaben abrazados unos a otros, es la mejor señal de que se avanza y hacen bien las cosas".

Florencio González, de Láser Manías -que colabora con las equipaciones- se suma "aportando nuestra experiencia", porque "son ya más de 25 años en el sector", subrayando que "una imagen vale más que mil palabras".

Pepe Ruiz, de Herbalife, comentó que "nos encanta la filosofía del proyecto, que va acorde con el estilo de vida saludable que promocionamos", un "cómputo de todo, de ayudar al deportista a lo que necesita antes, durante y después del deporte", recordando que en su etapa de jugador en el fútbol no existía "la cultura de la alimentación, esos pequeños detalles que te ayudan a dar un paso adelante".