SailGP Cádiz: el drama de Diego Botín

El regatista Diego Botín, piloto del catamarán F-50 del equipo español de SailGP, reconoció en Cádiz, donde este fin de semana se disputará la undécima prueba puntuable del Mundial, que pudo haberse quedado impedido "en una silla de ruedas" tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Después de aquellos Juegos, al deportista cántabro le diagnosticaron espondiloartritis, una inflamación de la columna vertebral que le impedía "dormir por las noches", señaló Botín en un documental emitido en el Festival de Cine Documental Alcances de la capital gaditana dentro de las actividades previas al GP de España/Andalucía-Cádiz, que comenzará este sábado.

El timonel del equipo español, conocido como 'Los Gallos SailGP' y que defiende el título obtenido el año pasado en las Series Mundiales de la especialidad, recordó que "algunos médicos" le decían que podía acabar en una silla de ruedas si no se "curaba bien".

A partir de ahí, la trayectoria de Diego Botín es una historia de resiliencia y de superación, puesto que, "después de cinco años tomando antiinflamatorios", cambió su "estilo de vida" y empezó "a hacer meditación", indicó para explicar su evolución.

Los éxitos llegaron después, ya que el año pasado se proclamó campeón de la cuarta temporada del 'Campeonato Rolex SailGP', oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París y 'Rolex Sailor of the Year' a finales de 2024.

Tres galardones a los que se suma el reconocimiento obtenido por el equipo español de SailGP, la denominada 'Fórmula Uno' del mar, en los últimos Foiling Awards 2025.

"¿Ganar? Sí, es genial. Pero al final lo importante es cómo lo haces. Si sientes que te has esforzado, que has mejorado y has llegado al siguiente nivel como persona y en todos los aspectos, eso es lo más poderoso", afirma Diego Botín en el quinto capítulo del documental 'Racing on the Edge', producido por la organizacón del Mundial de catamaranes voladores.

Con doce equipos nacionales participantes en la antesala de la Gran Final en Abu Dabi, todos compitiendo en idénticos catamaranes voladores de 50 pies y alcanzando velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, 'Los Gallos Sail GP' defenderá en Cádiz el título de campeón conquistado en la pasada edición.

Junto con Botín, en el conjunto español estarán Florian Trittel (trimador del ala), Nicole van der Velden (estratega) o Joan Cardona (táctico y 'grinder'), entre otros regatistas.