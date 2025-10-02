Cómo llega el equipo español de SailGP a la cita de Cádiz

La competición de vela de alta velocidad, la SailGP, se presenta en Cádiz después de ser testigo del estreno del lago Leman de Ginebra como sede oficial de la temporada. La falta de viento fue un auténtico calvario para los participantes, y cuando muchos daban por perdido al equipo español, este fue capaz de ganar en la última carrera del GP de Suiza para remontar hasta la quinta posición.

Sin viento, Diego Botín, Florian Trittel y Joel Rodríguez fueron los encargados de pilotar los catamaranes al decidir la organización reducir el número de regatistas a tres. Esa remontada permite a Los Gallos llegar a la Bahía de Cádiz cuartos en la general.

"La última regata con una buena salida y manteniéndonos delante ha permitido reengancharnos a la clasificación general. Estamos ahora más cerca de la final que antes de este gran premio", explicaba Florian Trittel, wing trimmer del equipo español, después de la compleja experiencia en el lago Leman.

Tras un tramo muy igualado en el que todos los F50 marcharon en línea, el F50 Victoria fue capaz de imponerse a los demás y abrir hueco, para terminar sumando 10 puntos y remontar hasta la quinta posición del evento.

A todo esto hay que unir que tanto Nueva Zelanda como Gran Bretaña -rivales directos de los españoles- se llevaron la peor parte de la 'tarta suiza' y quedaron lejos de los tres primeros puestos.

"Hemos visto que una carrera lo puede cambiar todo. Las cosas antes de la última manga pintaban muy mal y este último resultado nos hace afrontar los dos Grandes Premios que quedan de otra manera. Soñamos con la final, es nuestro objetivo, pero tenemos mucho en lo que trabajar y necesitamos estar finos", apuntaba Trittel en la despedida de la última cita antes de la de Cádiz.

En el lago Leman, varios equipo no pudieron completar la sesión debido a la falta de viento, de lo que no se escapó el conjunto español, como indicaba Florian Trittel. "Fue complicado, hemos visto muy poco viento, hemos tenido los timones pequeños por eso nos ha costado hoy más volar. Yo creo que nos vamos con una sensación de que tenemos aún mucho trabajo que hacer y queremos llegar. Hay que estar finos en lo que queda de temporada".

Con los Alpes como testigo de excepción, la décima cita de la SailGP fue historia. Liderados por los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, Los Gallos ya están en Cádiz, en casa, para vivir el fin de semana soñado.

Tras el quinto puesto en en el GP de Suiza, España se presenta en la Bahía de Cádiz en cuarta posición de la clasificación general, con 70 puntos. Tres más tiene Nueva Zelanda (73), mientras que Gran Bretaña tiene 75 y Australia 76, los tres equipos subidos al podio.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1º. Australia (76 puntos)

2º. Gran Bretaña (75)

3º. Nueva Zelanda (73)

4º. España (70)

5º. Francia (56)

6º. Canadá (47)

7º. Suiza (38)

8º. Dinamarca (31)

9º. Alemania (23)

10º. Italia (22)

11º. Brasil (14)

12º. Estados Unidos (-7)