¿Se rompe la maldición de Ramsey? La muerte de la Reina Isabel II no coincide con un gol suyo

Las supersticiones dan juego y un país como Reino Unido es muy dado a fijarse en datos curiosos vinculados a estas. Un buen día alguien dijo que el centrocampista Aaron Ramsey no era un gran goleador, que rara vez marcaba. Cuando un jugador que no acostumbra a anotar, lo normal es que los aficionados lo celebren hasta más de la cuenta, que reciba más atención

De esta forma, alguien se fijó en un curioso patrón. Un gol de Aaron Ramsey conllevaba la muerte de alguien famoso. Una superstición que esta vez ha perdido su sentido. El fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra no ha coincidido esta vez con un gol suyo. El jugador del Niza quiso mostrar sus respetos ante este suceso y aún así recibió muchos comentarios en tono de burla por parte de aficionados.

Rest In Peace your Majesty https://t.co/r9ER3CmSMl — Aaron Ramsey (@aaronramsey) September 8, 2022

Obviamente, se trata de una superstición. Ramsey es jugador profesional desde 2006 y en toda su carrera ha anotado 76 goles, que no está mal para ser un mediocampista. Si se compara gol por gol, no siempre es más normal que no muera nadie cuando marca. Sin embargo, muchos fans del balompié encontraron esto divertido y no parece que quieran dejar de culpabilizar en broma a Ramsey.

¿Qué famosos han muerto tras un gol de Ramsey?

Las veces que Ramsey ha anotado un gol con las diferentes camisetas que ha vestido (Cardiff, Arsenal, Nottingham, Juventus, Rangers, Niza) se han dado estos fallecimientos mediáticos:

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin 'Huracán' Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Hayden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)

Olivia Newton-John (08/08/2022)

Esta vez, sin embargo, se ha roto esa supuesta tradición. Pese a estar convocado para disputar el Niza-Colonia, no llegó a jugar. Igualmente, le seguirá cayendo la carga de los seguidores en Twitter.