El Rivera-CD San Fernando será retransmitido en directo

Este sábado, 6 de diciembre, el fútbol local vuelve a sentirse más cerca. Netscouters retransmitirá en directo el encuentro entre el CD Rivera y el CD San Fernando 1940 (12:00 horas), un partido que promete intensidad, ilusión y un ambiente especial tanto en el campo como detrás de la pantalla por todo lo que arrastra esta temporada el recién creado equipo isleño. La cita corresponde a la sexta jornada de Liga del grupo 2 de Tercera Andaluza, que fue aplazada en su fecha original.

El San Fernando llega con una racha impecable, invicto y en un gran momento en el que muestra un juego sólido que lo posiciona como el equipo más fuerte del campeonato. Frente a ellos, el Rivera buscará hacer valer el esfuerzo, el orgullo y el apoyo de su afición para competir y demostrar su crecimiento jornada tras jornada.

Con esta retransmisión, Netscouters continúa acercando el fútbol modesto a familias, aficionados y a todos los que no pueden estar físicamente en el campo pero quieren sentirlo como si estuvieran allí. Además, durante el directo estará disponible un sistema de soporte en linea para acompañar a los espectadores y resolver cualquier duda técnica.

Toda la información sobre el acceso estará disponible en las redes oficiales de Netscouters. El partido podrá verse directamente a través del siguiente enlace: www.directo.netscouters.com