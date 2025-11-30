El San Fernando no levanta el pie del acelerador y consigue su décima victoria

El San Fernando volvió a someter a un nuevo rival y consiguió su décima victoria consecutiva (0-5), dejó, nuevamente, su puerta a cero y se deshizo de un nuevo rival el Esperanza de Chiclana que solamente aguantó al equipo de Jaime Bugatto la primera media hora de juego, momento en el que el mítico Pedro Carrión consiguió el primero de los tres goles que anotó en tierras chiclaneras, consiguiendo un nuevo hat trick.

El cero a dos llegó antes de que finalizase la primera mitad, concretamente en el minuto 41, obra de Alberto Chust, mientras que, una vez volvieron los dos equipos del vestuario tras el descanso, Trabazo consiguió el cero a tres que sentenciaba el choque en el 49. Pedro Carrión, con dos goles más, en el 62 y 67, cerró una nueva goleada del equipo isleño que está invicto y que cuenta sus partidos por goleada y ya ha alcanzado la cifra de 30 puntos.

El próximo fin de semana para la competición en el grupo 2 de Tercera Andaluza, si bien en la jornada venidera al equipo isleño le toca descansar al ser un grupo impar, por lo que tendrá dos semanas de parón.