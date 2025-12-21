Revés al Conil en la prolongación (1-1)

Golpe duro al Conil, que se le escapó el triunfo ante el Pozoblanco en el tiempo de prolongación. Los amarillos acumularon méritos para quedarse con el premio completo pero el equipo cordobés tuve fe y la fortuna de marcar al final (1-1).

El mérito del empate radica en que el Pozoblanco no bajó los brazos en ningún momento y eso que desde el minuto 17 de juego fue perdiendo merced al tanto de Ezequiel León. No sentó bien el gol a los visitantes, que firmaron una primera parte ramplona y que apenas tuvieron ocasiones para inquietar a su rival.

La situación varió en la segunda parte porque al Conil le costó un poco más, mientras que el Pozoblanco estaba mejor asentado sobre el terreno de juego, con más balón. Le faltó algo de profundidad para transformar ese dominio y que el mismo se reflejase en el marcador.

En el descuento, las mejores ocasiones fueron para los visitantes hasta que en el 95' Rafa Manosalva puso el 1-1 definitivo en el electrónico.

FICHA TÉCNICA

Conil (1): Navas; Antonio David, Ezequiel León, Acosta, Víctor Olmo; Óscar Oliva, Orihuela; Beli (Mario Sánchez, 65'), Pepe Sánchez (Cruz, 71'), Cuenca (Ramón García, 86') y Saúl Romero (Cuervi, 71').

Pozoblanco (1): Jerry, Kilian, Luna, Rafa Manosalva, Arnau (Abizanda, 62'); Sarr, Robin (Marcos Soler, 62'), Diawara; León (Hugo Suescum, 62'); Javi Vargas y Fran Gómez.

Goles: 1-0 (17') Ezequiel León. 1-1 (95') Rafa Manosalva.

Árbitro: Vázquez Hidalgo (onubense). Amarilla a los locales Carlos Cuenca, Orihuela y Acosta; y a los visitantes Luna, Robin, Arnau, Abizanda y al fisioterapeuta Pablo Fernández.

Incidencias: Partido de la 15ª jornada de liga del grupo X de Tercera Federación. Campo Pérez Ureba.