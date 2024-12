La Regata de Año Nuevo corona a los últimos campeones de 2024 en aguas gaditanas

Este lunes ha finalizado en aguas de la Bahía de Cádiz la 21ª Regata de Año Nuevo dejando 22 nuevos campeones, tres de ellos ganadores también del Memorial Kim Lythgoe a los vencedores de la clase olímpica iQFOil en las categorías masculino, femenino y juvenil, por este orden, Fernando González de Lamadrid, Pilar González de Lamadrid y Antonio Medina. El viento ha seguido bajando pero no ha impedido que todas las clases hayan podido despedirse sumando nuevas pruebas en las tres áreas de regatas; tres para las clases 420, Raceboard, ILCA 7, ILCA 6, Techno Sub 15 y Sub 17 y Waszp, cuatro para los iQFOil, y dos para los ILCA 4. Con las de hoy, el comité de regatas ha dado un total de 86 salidas en estos tres días que ha durado la regata.

Además del memorial, los hermanos Fernando y Pilar González de Lamadrid se llevan los títulos masculino y femenino de la clase iQFOil, donde los windsurfistas del CN Puerto Sherry han demostrado su superioridad, ganando doce pruebas de catorce en el caso de la deportista olímpica, y una decena Fernando. El podio masculino lo completa el ucraniano Oleksandr Mendelenko, campeón Sub 23, y el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CD Saltwater Wind Club Tarifa) que logra su objetivo y se cuelga el bronce, venciendo en última instancia sobre Aurelio Terry (CN Sevilla) cuarto absoluto y subcampeón Sub 23. Junto a la última representante olímpica de la clase iQFOil sube al podio la joven Arancha Sahuquillo del CN Sevilla.

Ninguna sorpresa en la clase iQFOil Juvenil donde el windsurfista del RC El Candado, Antonio Medina, se despide por la puerta grande ganando las cuatro últimas pruebas y se corona campeón absoluto, escoltado en el podio por los windsurfistas del CN Puerto Sherry Alejandro Selma y Diego Quintero, este último accediendo a podio en esta última jornada, en detrimento de la joven Lucía Guardiola del CN Puerto Sherry que acaba cuarta absoluta y campeona femenina. En la flota Sub 17 se confirma el podio provisional y la victoria de Álvaro Pastor, seguido de Rodrigo Porras y Martín Medina, segundo y tercero, respectivamente, los tres pertenecientes al RC El Candado.

El estreno de la clase Waszp en la regata navideña se salda con la victoria del regatista de Hondarribia, Adriano Vázquez por un punto sobre el gaditano Pablo Franco perteneciente a la Foiling Base Cádiz del CN Elcano. Ambos llegaban empatados a la jornada final en la que dos 1º y un 2º del visitante frente a un 1º y dos 2º del local han decidido del lado de Vázquez. Completa el podio el navarro Mikel Vázquez, seguido de la campeona femenina, la gaditana Sol López.

Imagen espectacular de Pilar Lamadrid. / FAV

La tripulación del CN Puerto Sherry formada por Josete Ruiz y Vicente Hernández le ponen emoción al desenlace y deben su victoria final a las rentas y el descarte de un pinchazo en la última prueba del campeonato. Junto a ellos en el podio, las tripulaciones de los regatistas de Hondarribia Iñigo Jauregui e Ion Ancisar, y la formada por José Medel y Pablo Fernández (CN Puerto Sherry) que recuperan definitivamente el tercer puesto frente a sus compañeros de club Carlos Carrasco y Nico Flethes, cuartos con un punto más.

Curro Manchón se cuelga el oro en la clase Raceboard, donde el windsurfista del CN Sevilla solo ha dejado escapar una prueba hoy, en la que ha logrado superarle Jacobo López del CNM Benalmádena, subcampeón absoluto y primer Grand Máster. Completa el podio Fernando González de Lamadrid Rodríguez, tercer absoluto y segundo GM. Entre las mujeres la campeona absoluta y Sub 21 es Claudia Cardosa, seguida de María del Mar Lara (CV Valdelagrana) en el absoluto, y de Lucía Gantes (CV Dársena) y Marta Bellod (CNM Benalmádena) en el podio Sub 21. Entre los chicos Sub 21 la victoria es para Jose Palomino del CV Dársena.

Victoria absoluta del regatista del RCN de Sanlúcar, Diego Manuel Torregrosa, que logra el doblete absoluto y autonómico ya que en esta clase también está en juego el último campeonato de Andalucía del año. El local aprovechó la ausencia en esta última jornada del ucraniano Andrii Verdysh para asaltar el top. Junto a ellos en el podio, el bronce se lo cuelga Eduardo Orihuela del CN Sevilla.

En la clase ILCA 4 gana el regatista del CNM Benalmádena, Felipe Pachón, que da por definitivo su asalto al liderato en la penúltima jornada. Por su parte su compañero de club Jose Manuel Martín seguía hoy en remontada ganando las dos pruebas de la despedida y gana dos puestos para proclamarse subcampeón, seguido de la balear Mónica Osha, tercera absoluta y campeona femenina por delante de la sevillana Beatriz Serrano.

En la clase ILCA 6, se confirma la victoria del joven Alberto Medel del CN Sevilla que se despide ganando la última prueba de la regata. La plata y el bronce son para su compañero de club, Juan Gómez, y Martín Fresneda del CM Almería, segundo y tercero, respectivamente. Por su parte la regatista del RCN de La Línea e integrante del programa CEEDA, Raquel Retamero, escala un puesto más y se clasifica quinta absoluta y es la flamante campeona femenina.

La joven Olivia Sánchez es la campeona absoluta y femenina de la clase Techno Sub 15 y la única imbatida del campeonato a lo largo de nueve pruebas. La windsurfista del CN Sevilla suma un nuevo título a su larga lista de éxitos en esta última temporada en la que se ha proclamado campeona del Mundo, de Europa y de España. También suben al podio la letona Marta Dale y la windsurfista del CN Sevilla, Ana García Gayoso, segunda y tercera, respectivamente. En una clase dominada por las chicas hasta el cuarto puesto, el campeón masculino es Nicolás Parrado del CN Sevilla, seguido Pablo Quintero y Juan Meléndez, ambos del CN Puerto Sherry.

En la flota Sub 17 de Techno, los windsurfistas del CN Sevilla, Curro Simbad Llorca y Beltrán Parrado, mantienen el pulso hasta el final y acaban con la misma puntuación, con un empate que se resuelve del lado de Beltrán al mayor número de victorias parciales, con cuatro de Parrado frente a las tres de Llorca, la última en la prueba de la despedida. El tercer y cuarto puesto se confirma para Sergio López Menchero e Inés Vázquez del CN Puerto Sherry, esta última campeona femenina sobre Lucía Selma (CN Puerto Sherry) y Julia García del Moral (CN Sevilla), segunda y tercera, respectivamente.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), en un acto que contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, Ignacio González Nieto.

La 21ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el CETDV, y el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, empleando a más de 30 personas dedicadas a la organización y seguridad.