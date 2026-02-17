El Real Madrid asalta Lisboa y encarrila el pase a octavos de la Liga de Campeones (0-1)

El Real Madrid venció 0-1 al Benfica en el Estádio da Luz y toma ventaja en el ‘play off’ hacia los octavos de final de la Liga de Campeones. Un tanto magistral de Vinicius Junior, la seguridad de Thibaut Courtois y el equilibrio defensivo acercan la eliminatoria al Santiago Bernabéu.

El Real Madrid dio un paso firme en Lisboa tras imponerse 0-1 al Benfica en la ida del ‘play off’ previo a los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. El conjunto blanco fue superior en el cómputo global y gestionó mejor los momentos clave ante un rival más gris que en su anterior enfrentamiento europeo.

El inicio mostró alternancia y ritmo alto. El Benfica activaba sus bandas con Andreas Schjelderup y Prestianni, mientras el Madrid trataba de imponer criterio en la circulación. Courtois sostuvo a los suyos con una intervención decisiva tras un disparo raso de Aursnes, evitando el 1-0 cuando el estadio ya celebraba.

Con el paso de los minutos, el equipo blanco ganó profundidad. Valverde filtró en largo para Trent, que asistió a Vinicius en una acción que rozó el gol. Antes del descanso, Mbappé y Güler exigieron a Trubin, protagonista bajo palos con varias paradas de mérito que mantuvieron el empate sin goles al intermedio.

La segunda parte confirmó la tendencia. En el minuto 49, Vinicius firmó una acción individual de máxima calidad: encaró, se perfiló y cruzó un disparo imparable para el 0-1. El tanto silenció Da Luz y otorgó al Real Madrid el control emocional del choque. Poco después, el árbitro activó el protocolo antirracista tras una denuncia del extremo brasileño, lo que detuvo el partido durante varios minutos.

Con ventaja, el Madrid gestionó tiempos y espacios. Tchouaméni resultó fundamental en la contención, cortando transiciones y protegiendo la zaga. Vinicius volvió a rozar el gol y el Benfica apenas encontró claridad ofensiva. En el tramo final, la expulsión de Mourinho por protestas añadió tensión, pero no alteró el desenlace.

Tras más de cien minutos de juego, el Real Madrid salió reforzado de Lisboa. El 0-1 concede ventaja estratégica de cara a la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, donde buscará certificar el pase a octavos y confirmar su candidatura en esta Liga de Campeones.