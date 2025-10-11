El Racing Portuense visita a un histórico del fútbol cordobés

La quinta jornada de Liga lleva al Racing Club Portuense al campo del Montilla, donde este domingo, 12 de octubre, a partir de las 12:30 horas peleará tres puntos que le pueden alejar de la zona baja y asentar en puestos que le permitan competir con mayor calma.

La gran novedad en los racinguistas está en el banquillo, ya que la junta directiva decidió esta semana dar por acabada la etapa de Juanjo Durán para que sea, a partir de ahora, Bruno Herrero el que tome las riendas del proyecto como entrenador. La puesta de largo del jerezano será en el campo de uno de los históricos del fútbol cordobés.

El Montilla no ha empezado la campaña con buen pie después de que la temporada pasada llegara a coquetear con la zona alta de la tabla en busca del retorno a Tercera, categoría en la que ha competido muchos años. El cuadro cordobés tiene un punto menos que el Racing Portuense, por lo que ahora mismo es un adversario al que se puede dejar tocado y a cuatro de diferencia.

Montilla y Portuense no se ven las caras desde octubre de 2012, entonces con ambos conjuntos en Tercera, y el equipo de El Puerto se llevó en aquel entonces el triunfo gracias a un solitario gol de Antonio Benítez.