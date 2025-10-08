Racing Portuense: giro radical después de solo cuatro jornadas

El Racing Club Portuense ha tomado una medida drástica que afecta a su primer equipo: la marcha de Juan Durán. La entidad anuncia que el jerezano Bruno Herrero se convierte en el nuevo entrenador en esta campaña del equipo en División de Honor Andaluza. Todo ello después de la igualada del equipo ante La Palma. Juanjo Durán deja el equipo en el ecuador de la clasificación, cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Bruno Herrero llega procedente del Atlético Sanluqueño, donde desempeñaba las funciones de segundo entrenador del primer equipo verdiblanco, que compite en el grupo 2 de Primera Federación, acumulando una valiosa experiencia en los banquillos de una categoría exigente y competitiva.

Antes de su etapa en Sanlúcar, el nuevo técnico ya había tenido experiencias como primer entrenador en clubes de la provincia, como el Jerez Industrial y el Xerez DFC, donde dejó una buena impresión por su conocimiento del juego y su apuesta por un estilo combinativo y valiente.

El entrenador jerezano afronta esta oportunidad en El Puerto con ilusión y con la firme intención de reforzar el estilo de juego del equipo, potenciar el rendimiento de la plantilla y luchar en la zona alta de la clasificación.

Minutos después del pitido final del empate en casa ante La Palma (1-1), en la pasada jornada, el club emitió un comunicado oficial anunciando la no continuidad de Juanjo Durán al frente del primer equipo. Desde la entidad se quiso agradecer públicamente su profesionalidad, entrega y compromiso, recordando especialmente el papel fundamental del técnico en el ascenso logrado la pasada temporada a División de Honor.