Juanjo Durán, técnico del Racing Portuense: "La salvación es el objetivo prioritario"

Tras una temporada para enmarcar, logró el ansiado ascenso a División de Honor Andaluza. El Racing Club Portuense afronta un año ilusionante en una de las categorías más difíciles del fútbol modesto. Su entrenador, Juanjo Durán, seguirá al pie del cañón esta temporada.

-¿Cuál es el objetivo del club en esta nueva temporada?

-El club se encuentra en un momento de crecimiento en todos los sentidos. Es nuestro primer año en esta categoría y somos conscientes de que será una temporada complicada, ya que hay muchos equipos que buscan dar el salto de categoría. Nuestro primer objetivo es asegurar la permanencia, consolidarnos en la competición y, a partir de ahí, no descartamos nada. Iremos jornada a jornada, con humildad, pero con la ambición de competir lo máximo posible.

-¿Qué valoración hace de los refuerzos que han llegado al equipo?

-Creo que se ha confeccionado una buena plantilla y el club ha trabajado para reforzarse de la mejor manera posible. Sabemos que habrá rivales muy fuertes, especialmente en sus campos, por lo que nuestra idea es hacernos fuertes en casa y tratar de sumar lo máximo posible también a domicilio. El equipo tiene ilusión, compromiso y una mezcla interesante de jugadores que, sin duda, nos ayudará a afrontar una temporada exigente.

-¿Cómo ha sido la pretemporada?

-La pretemporada ha servido para que el equipo vaya asimilando tanto en el plano táctico como en el físico lo que le pedimos. La idea es llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido de liga, y pienso que vamos por buen camino. Después de estas semanas de preparación, estoy convencido de que llegaremos en un buen momento a ese primer encuentro, que además será muy exigente ante un rival de nivel como el Betis C, uno de los candidatos al ascenso.

-¿Qué opinión le merece la categoría en la que competirán este año?

-Conocemos bien la categoría y sabemos que es muy exigente. Es prácticamente como una Tercera División, pero con menos ayudas y, aun así, con muchos equipos que aspiran al ascenso. Antes de empezar, siempre hay varios candidatos a pelear por subir, dos logran el ascenso directo y otro lo hace mediante el play-off, lo que aumenta la dificultad. Nosotros lo afrontamos con la mentalidad de trabajar semana a semana, sabiendo que la salvación es el objetivo prioritario, pero sin renunciar a luchar por todo lo que esté en nuestras manos.