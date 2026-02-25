El Puerto: Semana Olímpica Andaluza, Trofeo de Carnaval

La 21ª Semana Olímpica Andaluza se celebrará entre los próximos 26 de febrero y 1 de marzo en aguas de la Bahía de Cádiz, bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través del programa 'El Puerto con la Vela', y Puerto Sherry.

La regata llega en una semana especialmente significativa para la vela andaluza, tras la reciente concesión de la Bandera de Andalucía del Deporte al CETDV y el Premio Andalucía de los Deportes 2025 a la Federación Andaluza de Vela como Mejor Gestor, reconocimientos que refuerzan el papel de Andalucía como referencia nacional e internacional del deporte náutico.

La edición de 2026 reunirá a 271 regatistas de 17 países, acompañados por 44 entrenadores, lo que eleva la participación directa a 315 deportistas, a los que hay que sumar familiares y miembros de los distintos equipos. La competición se abre a cuatro grandes clases —iQFOil, ILCA, Wingfoil y Techno— y un total de doce categorías, con representación masculina y femenina en todas ellas.

La clase Wingfoil se estrena en el programa de una regata que, edición tras edición, se adapta a la evolución y actualidad de la vela, consolidando a la Semana Olímpica Andaluza como una cita de vanguardia. La Semana Olímpica Andaluza tendrá además un marcado carácter competitivo y clasificatorio, siendo Copa de España para iQFOil, Techno e ILCA 7; Campeonato de España de Wingfoil Course Racing; Copa de Andalucía para ILCA 4 e ILCA 6, y Regata incluida en el Circuito Olímpico Español para iQFOil e ILCA 6 femenino.

El programa contempla tres jornadas de competición (27 y 28 de febrero y 1 de marzo), con un máximo de nueve pruebas para todas las clases, excepto iQFOil, que podrá disputar hasta 15 mangas, y Wingfoil, con un máximo de 20 pruebas.

Para hacer posible el desarrollo simultáneo de todas las clases, se habilitarán cuatro áreas de regata: iQFOil, dirigida por Gonzalo Pérez; Fórmula Wingfoil, con Javier Blanco al frente; ILCA, bajo la dirección de Ángel Ruiz, y Techno, con Carlos Muñoz como oficial principal. El comité de regatas, junto al personal de tierra y mar, supera las 50 personas, a las que se suman servicios de marinería, limpieza y seguridad.

Entre los grandes favoritos destacan Antonio Medina (RC El Candado) y Roberto Aguilar (CNM Benalmádena), que regresan a casa con los títulos recién conquistados de campeones de España de iQFOil e ILCA 7, respectivamente.

En ILCA 6 e ILCA 7 competirán los deportistas del programa CEEDA de la Federación Andaluza de Vela y la Junta de Andalucía. En ILCA 7, Aguilar se medirá a una fuerte oposición foránea encabezada por los catalanes Joan Fargas y Quim Ferrer, y el canario Nehuen Ambrosini. Para todas las clases ILCA, la Semana Olímpica Andaluza marcará además el inicio para la configuración de los equipos andaluces de 2027.

En iQFOil femenino, la regatista olímpica Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry), que ya prepara los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, parte como una de las grandes favoritas frente a rivales internacionales de Chequia y Hungría, y españolas como la balear Bárbara Winao o la andaluza Arancha Sahuquillo (CN Sevilla). Entre las más jóvenes, destaca Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry), integrante del programa 2032 de la RFEV, con rivales como la valenciana Martina Mantovani.

En Techno, la flota contará con los actuales campeones autonómicos, Curro Simbad Llorca, Olivia Sánchez, Juan Meléndez y Julia García, junto a una amplia representación internacional procedente de Hungría y Letonia, y de territoriales como Baleares, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana.

La clase Wingfoil ofrecerá uno de los mayores atractivos del programa con la presencia de Nía Suardiaz (CN Sevilla), campeona del Mundo y de España, junto al olímpico canario Ángel Granda, Ancor Yone Sosa (Fuerteventura) y Jeremy Rodríguez, entre otros.

Tras una jornada inicial dedicada a los últimos entrenamientos y medición de material, las pruebas clasificatorias comenzarán el viernes 27 de febrero a partir de las 13:00 horas, prolongándose durante tres intensas jornadas hasta el domingo 1 de marzo, cuando se decidirán los títulos y clasificaciones finales.

La 21ª Semana Olímpica Andaluza vuelve así a situar a El Puerto de Santa María y la Bahía de Cádiz en el centro del mapa internacional de la vela, consolidando un evento que combina alto nivel deportivo, proyección internacional, innovación y retorno económico y social para el territorio.