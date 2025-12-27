El Puerto acoge el Andaluz de selecciones

La Federación Andaluza de Voleibol afronta un intenso fin de semana con la llegada de los Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales en categorías junior y juvenil, que se disputan desde el viernes y reúne a los mejores talentos del voleibol andaluz en dos sedes distintas.

Hasta este domingo, El Puerto acoge la primera edición del Torneo Fran Ruiz, Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en categoría junior. Este nuevo torneo, que nace rindiendo homenaje al internacional andaluz Fran Ruiz, supone el estreno competitivo de la temporada de selecciones y se presenta como una cita clave para valorar el nivel y la evolución del voleibol junior en Andalucía.

De forma paralela, en las mismas fechas, la localidad sevillana de Bormujos será sede del XXXVII Torneo Herdugo, Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en categoría juvenil. Con casi cuatro décadas de historia, el Torneo Herdugo vuelve a convertirse en un referente del voleibol base andaluz y en un espacio fundamental para la competición y la convivencia de las selecciones juveniles de las ocho provincias.

Ambos campeonatos dieron comienzo el viernes, marcando el inicio de los Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales 2025-2026. La Federación Andaluza de Voleibol invita a aficionados, clubes y familiares a disfrutar de un fin de semana repleto de voleibol, talento y emoción, en el que se pondrá de manifiesto el trabajo de base que se desarrolla en toda Andalucía.