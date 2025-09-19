Previas de Tercera: Cádiz CF Mirandilla, Chiclana CF y Conil

La tercera jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación es una realidad este fin de semana para los representantes gaditanos, Cádiz CF Mirandilla, Chiclana CF y Conil. Tres citas exigentes para estos conjuntos dentro de sus respectivos objetivos, pero un examen que deben solventar de la mejor manera posible.

El filial amarillo está en estado de gracias después de vencer al Dos Hermanas (3-1) y al Utrera (0-1) en los dos primeros compromisos, lo que le dio para tener pleno y pelear la cabeza de la tabla desde un primer momento. Ahora le toca recibir este domingo, 21 de septiembre (12:00 horas), al Atlétco Central, conjunto de Alcalá de Guadaíra que fue la revelación la pasada campaña.

El Cádiz CF Mirandilla estará pendiente hasta la tarde del sábado para saber si Gaizka Garitano se lleva alguna promesa para el desplazamiento a Málaga como consecuencia de las bajas. Si se produce alguna ausencia de 'yogurines', será una prueba a la resistencia del fondo de armario del equipo equipo de la entidad.

Estos dos equipos nunca se han enfrentado en Liga porque el Atlético Central fue fundado en 2018 y hasta hace dos campañas siempre estuvo en categorías por debajo de Tercera Federación.

Por su parte, el Chiclana CF tiene este domingo (19:00 horas) una salida comprometida que le lleva hasta el campo Municipal Eloy Ávila Cano, en Bollullos Par del Condado, donde le aguarda un adversario que ha empezado muy fuerte y que dirige el ex jugador del Xerez CD Antonio Calle.

Los chiclaneros tratan de pasar página a la inesperada derrota a manos del Sevilla C (0-2), que emborronó el exitoso debut venciendo en La Línea. Alfonso Cortijo, el entrenador, ha recordado a sus pupilos que la categoría tiene mucho peligro y que la intensidad de cada encuentro debe ser como si fuera el último.

Para acabar, desplazamiento largo y complicado para el Conil al feudo del Ciudad de Lucena, a fin de medirse a este rival el domingo a partir de las seis de la tarde. No es el campo más idóneo para que los conileños obtengan su primer triunfo, si bien los de Jesule no renuncian a nada. El punto ante el Bollullos, el primero del curso, debe reforzar la moral de sus pupilos.

Racing Portuense y Cádiz C Balón

Con el excelente sabor de boca por el triunfo en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, 0-1 sobre el Betis C, el histórico Racing Club Portuense debuta este domingo en el estadio José del Cuvillo (18:00 horas), recibiendo al Internacional de Sevilla, equipo con domicilio en Gerena pero que juega sus partidos en la capital sevillana.

El choque es de la segunda jornada en el grupo 1 de División de Honor Andaluza. Los rojiblancos tienen la oportunidad de confirmar su buen inicio haciendo bueno aquello de dos de dos en materia de victorias. Juanjo Durán no está dejando cabos sueltos ante la puesta de largo en casa, que será seguida por un buen número de aficionados.

Por su parte, el Cádiz C Balón hace frente a su primera salida este domingo al feudo del Rociana, conjunto onubense que junto al balonista fue repescado del descenso en verano. Los de Juanma Cruz buscan una alegría tras caer ante el Moguer (1-2).