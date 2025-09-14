Dos de dos para el Cádiz CF Mirandilla tras vencer en Utrera (0-1)

Dos de dos para el Cádiz CF Mirandilla después de vencer 0-1 en Utrera en un partido que resolvió pronto gracias al gol de Luis Simón a los siete minutos de juego. Los amarillos estuvieron fuertes de cabeza y cuerpo, y apenas brindaron ocasiones al adversario para que creyera en la igualada.

El filial cadista tuvo la virtud de dominar antes y después de su gol, dejando al Utrera algunos intentos infructuosos a balón parado. Eligiendo la contra como mejor arma, antes del descanso el cuadro gaditano ya pudo ampliar la cuenta pero sería en el segundo periodo cuando se repitieron las llegadas a la portería de Pablo Luque.

Los 'yogurines' resistieron el empuje de los locales, con más corazón que cabeza, y solo un intento a balón parado de Álex del Río y un lanzamiento de Lidueña fueron los instantes de mayor compromiso para David. El choque se acercó a la prolongación con un mano a mano de Nico que pudo cerrar de forma definitiva el marcador.

El Cádiz CF Mirandilla, después de dos jornadas, se encarama a los puestos altos del grupo X de Tercera Federación y queda a la espera de recibir en El Rosal el próximo fin de semana al Atlético Central -equipo de Alcalá de Guadaíra-, una de las sorpresas de la pasada temporada cuando disputó la fase de ascenso.

Ficha técnica

CD Utrera (0): Pablo Luque, Begines, Villena, Álex del Río, Rovira, Antonio Jesús, Giráldez (José Carlos, 80'), Paco González (Alvarito, 56'), Lucas Álvarez (Del Moral, 56'), Ale Rico y Lidueña.

Cádiz CF Mirandilla (1): David, Juan Díaz, Samu Almagro, Mario Vela, Carreira, Pajarón, Raúl López (Mbemba, 39'), Marlon (Arana, 77'), Sergio Niza (Brandon, 77'), Ismael Álvarez (Jose González, 46') y Luis Simón (Nico, 85').

Gol: 0-1 (7') Luis Simón.

Árbitro: Lama Marcos (cordobés). Amonestó a los visitantes Carreira, Ismael Álvarez y Nico.

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el grupo X de Tercera. Campo San Juan Bosco. Buena afluencia de espectadores.