Previas División de Honor: Cádiz C Balón y Racing Portuense

Imagen de la grada del campo Manuel de Irigoyen, donde esta campaña jugará el Cádiz C Balón.

El grupo 1 de División de Honor Andaluza se pone en marcha con la novedosa presencia del histórico Racing Club Portuense, que después de algunos años regresa a una categoría autonómica. Le acompañan como representantes gaditanos el Cádiz C Balón (el histórico Balón de Cádiz) y la UD Los Barrios.

El Racing Portuense tiene este domingo un estreno difícil en el feudo del Betis C (19:00 horas), otro recién ascendido con enorme calidad. Por decisión del Betis, alegando cuestiones de seguridad, en el estreno rojiblanco no podrán estar presentes los seguidores pues el club solo recibirá algunas entradas de cortesía.

Por su parte, el Cádiz C Balón, que esta temporada entrena Juanma Cruz, se estrena este domingo doblemente porque lo hace en la Liga, contra el recién ascendido Moguer, y en el campo Manuel de Irigoyen (17:00 horas), en la capital gaditana, donde regresa por decisión del club.

Salvados por la campana al ser repescado este verano tras descender a Primera Andaluza -debido a las vacantes existentes-, el Cádiz C Balón debe ser el penúltimo escalón formativo y parte con el objetivo de salvarse a pesar del recorte presupuestario para la plantilla.