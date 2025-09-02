El Balón de Cádiz regresa al campo Manuel de Irigoyen en la vuelta a sus orígenes

El Cádiz CF Balón, el Balón de Cádiz de toda la vida, volverá a jugar en el campo municipal Manuel de Irigoyen, en la cuna de la base futbolística por excelencia de la capital gaditana, recuperando así un escenario histórico para el fútbol de cantera y modesto. Tras años jugando en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), el segundo filial cadista regresa a un campo cargado de simbolismo que durante años ha visto crecer a generaciones de futbolistas locales.

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, valoró la decisión como “volver a los orígenes, volver a la ciudad de Cádiz para recuperar su conexión”. Una conexión que también subrayó el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Carlos Lucero, quien destacó que “es importante que la ciudad vuelva a disfrutar la cantera del Cádiz de la mano del fútbol modesto. Es una instalación renovada que es maravillosa”.

El regreso no habría sido posible sin la implicación del tejido futbolístico local. Desde la Asociación de Fútbol Modesto de Cádiz, Enrique Rodrigo recalcó que “se refleja la ayuda que el fútbol modesto realiza al Cádiz Club de Fútbol. Van a sentirse en su casa”.

El coordinador de la cantera, Javier Muiños, también puso en valor el componente emocional del regreso: “Es un orgullo y una motivación extra. Muchos canteranos hemos desarrollado parte de nuestra carrera en el Irigoyen. Va a estar muy arropado por la gente nuestra en una categoría exigente. Nos gusta que sientan el cariño de los gaditanos”.

En lo deportivo, el entrenador del filial, Juanma Cruz, expresó su satisfacción por poder competir de nuevo en Cádiz capital: “Es un orgullo jugar los partidos de liga en Cádiz. Aquí hemos empezado muchos a jugar”.

Con estas voces unánimes, el Cádiz CF Balón afronta una nueva etapa en un campo renovado y emblemático, donde el segundo filial cadista podrá crecer arropado por su afición y con el objetivo de seguir siendo el reflejo del futuro del club.