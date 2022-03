El presidente del San Fernando explota: "Ha sido un robo con todas las palabras"

El presidente del San Fernando compareció ante los medios de comunicación al finalizar el partido contra el Sabadell (0-1), y dejó a las claras su tremendo descontento con los arbitrajes que está sufriendo el equipo azulino en los últimos partidos.

Louis Kinziger señalaba en la sala de prensa del Iberoamericano de Bahía Sur que "estamos en una categoría experimental y cuando se habla de ello se trata de adquirir experiencia. Hemos sido tratado de manera injusta una vez más. Entiendo que hay errores humanos que se puedan cometer, como por ejemplo el primer gol anulado por fuera de juego, pero el segundo es obvio que no lo es y nos han quitado un punto y nos quitan la ilusión de poder jugar play-off. Ha sido un robo con todas las palabras, es el momento de decir stop. El San Fernando ha sido víctima de un nivel de arbitraje lamentable. Hemos observado que nos han pitado faltas y acciones que no tienen que ver nada con el error humano. ¿Será que el San Fernando es un equipo que no vende?".

El máximo dirigente recordaba que "estamos trabajando lo indecible para profesionalizar un club que ha subido de manera increíble y somos muchos los que estamos haciendo un esfuerzo para que seamos mejores y llegan todos los fines de semana señores que nos hunden el trabajo. Lo mínimo es que el arbitraje sea justo, no pedimos nada más, solo que se sea justo. Si hay que buscar una solución en el VAR, pues habrá que hacerlo porque tenemos plataformas que emiten el partido y se puede hacer. Si estamos en Primera RFEF queremos un arbitraje Primera RFEF, eso lo hablamos todos los presidentes, pero yo lo digo en alto".