El viento, el Sabadell y el árbitro 'aterrizan' al San Fernando, que cae 0-1

Cuando todo se pone en contra. Cuando todo son vicisitudes. Cuando por mucho que quieras, los factores son negativos. Es imposible. El San Fernando no pudo certificar, casi matemáticamente, su permanencia en la Primera RFEF, no pudo conseguir, por segunda jornada consecutiva, una victoria ante los suyos, y rompió la racha de siete partidos sin perder, ante el Sabadell (0-1). Al equipo de Nacho Castro se le juntaron demasiadas cosas en contra para poder conseguir un triunfo que, incluso, lo hubiese alejado en cuatro puntos a sus perseguidores en los puestos de play-off y, en el Iberoamericano, se dio de bruces con la realidad que es esta bendita categoría en la que milita, que cualquier error, cualquier cálculo mal realizado, cualquier vicisitud, te lleva a un derrota, cuando lo justo, tras haber visto lo acaecido en los noventa minutos de juego, hubiese sido conseguir, al menos, un empate.

Y es que en un principio, y no es por la validez de las excusas, el equipo de La Isla tuvo que afrontar el choque con hasta con cinco bajas entre jugadores sin posibilidad alguna de competir, y otros renqueantes de lesiones. Entre ellos, se encontraban dos de los hombres más desequilibrantes del grupo, Rodrigo, que finalmente tiene una microrrotura, y Biabiany, que aunque estaba en el banquillo, se forzó su vuelta y duró cinco minutos en el campo. Después Luis Ruiz no se pudo ni vestir de corto, al igual que Saúl González, mientras que Bicho jugó mermado de condiciones.

A esto hay que unirles el fuerte viento de levante que azotó, en ocasiones hasta con rabia, el estadio azulino en la mañana del domingo. Nacho Castro buscó solucionar los problemas con la entrada de Marc Carbó en el centro del campo acompañando a Caballero y a Bicho, pero esa apuesta no le salió del todo bien. La otra novedad estuvo en la presencia de Juan Agüero en la media punta, algo que tampoco surtió del efecto deseado y la tercena novedad que presentaba el entrenador asturiano fue la presencia de Pedro Benito en lugar de Francis Ferrón en el ataque. Esa apuesta sí salió un poco mejor porque el carismático delantero anotó dos goles, ambos anulados, el segundo de ellos en un claro e incomprensible error del colegiado que, dicho sea de paso, 'robó' al menos un punto a los de azul y blanco.

Con ello, el partido comenzó con un San Fernando con unas ganas tremendas de agradar a los suyos. Parecía que los locales se ajustaban más al viento que los foráneos y Juanmi Callejón, en el minuto 7, ya avisó con un remate de cabeza que se fue lejos de los dominios de Bernard.

Pero el cuadro arlequinado no iba a dejar pasar la última oportunidad de 'engancharse' al grupo de favoritos y, en un visto y no visto, se plantó en las inmediaciones de Perales con una internada de Aarón Rey que tuvo que obligar al cancerbero isleño en su palo más cercano. No tenía mucha continuidad el partido, ni ritmo, ni la intensidad a la que nos tiene acostumbrado el equipo azulino, pero en el 14’ Caballero, en un disparo lejano obligó a esforzarse más de lo debido a Bernard y, a raíz de ese chut, el equipo isleño entró en ebullición en los que fueron los mejores minutos de los de La Isla en la primera mitad.

Dos córners consecutivos, con sendos disparos de estrategia y una salida de Bernard a los pies del activo Pedro Benito, prácticamente concluyeron en una primera parte que se transformó, a partir de aproximadamente el minuto 20 en un partido monótono y sin mucho que contar. Algo se despertaron ambos equipos en el tramo final del periodo, principalmente por una jugada que pudo ser determinante. Un error de comunicación entre Juan Rodríguez y Perales

hizo que Kaxe se plantara en solitario ante el meta isleño y tras regatearlo tuviese todas las opciones del mundo de romper el marcador, pero llegó, de manera milagrosa el central gallego enrolado en las filas azulinas para enmendar su fallo en la misma línea de gol. Corría el minuto 40 de juego.

En la segunda parte, los isleños salieron enchufados como ocurriese en los primeros quince de la primera mitad y fue, en ese momento, cuando pareció que el partido se declinaba por parte local. Ya en el 47’ se le anuló a los de La Isla su primer tanto de Pedro Benito tras una acción anterior de Juanmi Callejón cuyo remate de cabeza estrelló en la base del poste. El auxiliar decantó jugada con un fuera de juego el madrileño, algo más que dudoso.

El Sabadell seguía a lo suyo y en contadas ocasiones se acercaba al marco de Perales, pero siempre con peligro y en el 54’ ya avisó Kaxe en una media vuelta dentro del área que se estrelló en el lateral de la red. En el 62’ llegó la ‘puntilla’. Un centro medido de Caballo era rematado por el propio Kaxe, en posición también dudosa, dentro de la red. En la jugada de Pedro Benito la balanza se decantaba para un lado y en la Kaxe era para el contrario y eso inquietó, y mucho, a la parroquia azulina.

No reaccionaron bien los isleños al gol y sin embargo, los catalanes, ante la adrenalina adquirida por el tanto, buscaron de inmediato el segundo. En el 62’ y en el 64’, lo pudieron ampliar su ventaja, pero la falta de acierto y Perales lo evitaron.

A partir del minuto 70’ los isleños tocaron zafarrancho de combate y si en el 74’ Juanmi Callejón lanzó un disparo ajustado alto, en el 76’ llegó la jugada con más determinación del partido. Una falta botada por Juanmi Callejón desde la derecha de Bernard obligó al meta del Sabadell a repeler el esférico, que cayó en los pies de Pedro Benito que, habilitado, marcaba por segunda vez, festejaba por segunda vez y se le anulaba el tanto por segunda vez. Eso encendía y de qué manera, el estadio isleño.

Hasta el final, el equipo de Nacho Castro lo intentó de todas maneras. Rafa Páez entró en el campo para alejarse de su posición natural de central y ser un delantero más, Perales subió en los córners a intentar sorprender, Nacho Castro puso en liza a toda su artillería. Pero ni por esas. Solamente Francis Ferrón en un remate de cabeza en el 85’ pudo hacer justicia a un marcador que no se movería y que significaría una nueva derrota del San Fernando ante los suyos. No se sale de entre los cinco primeros clasificados pero si está claro que el viento, el Sabadell y el colegiado privaron a los azulinos de festejar su permanencia.