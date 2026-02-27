Todo preparado para la gran fiesta en La Isla

A un pasito. Ni eso, a un empujoncito, está el San Fernando 1940 de escribir su primer gran párrafo en su corta historia. Los isleños necesitan solamente un punto para lograr el ascenso. Un ascenso fraguado durante una campaña inmaculada, con 18 partidos consecutivos saboreando la victoria, con muchos de ellos convertidos en goleadas, con 103 goles, hasta el momento, conseguidos y solamente tres encajados, con una temporada para enmarcar.

Y llega el momento de la recompensa el sábado 28 de febrero. Mirando los anales del fútbol en La Isla, nadie recuerda un ascenso en febrero. Pero es que será en el día grande el mes, el Día de Andalucía, con un campo, presumiblemente, repleto de unos aficionados que han vuelto a encontrar la ilusión en el fútbol, y con un equipo que no ha bajado los brazos en toda la temporada y en esta ocasión no va a ser menos.

Todo está preparado para la gran fiesta del fútbol en San Fernando. El reparto de entradas entre los comercios colaboradores, las peñas, las entidades y las barriadas, ha surtido efecto y se espera que al menos entre cuatro y cinco mil personas se unan a la fiesta en el Iberoamericano de Bahía Sur a partir de las cinco y media de la tarde. El rival en cuestión será el Conil B, tercer clasificado, e invitado de honor al evento.

Los números son fáciles. Los isleños están a 17 puntos del segundo clasificado a falta de seis jornadas y un empate ya les valdría para ascender, teniendo en cuenta que ha ganado los dos partidos que ha disputado ante el CD Sanlúcar, único equipo que tiene posibilidades de alcanzar a los de Jaime Bugatto.

Los dos máximos dirigentes de la entidad, tanto Monchi en lo institucional, como Jaime Bugatto, en lo deportivo coinciden en que hay que mantener la calma y la tranquilidad, pero está claro que en su interior llegan al momento esperado desde que comenzó la temporada.

En caso de ascender, lo que parece lógico y probable, la fiesta comenzará en el mismo campo, aunque en el itinerario de los actos, posteriormente la plantilla, directiva y cuerpo técnico se desplazará al Ayuntamiento de la ciudad para ser recibidos por la alcaldesa, Patricia Cavada y, posiblemente, saludar desde el balcón ante la ausencia ya de subir al mítico Caballo de Varela para colocarle la bufanda azulina.

La fiesta proseguirá en el Parque Almirante Laulhé donde se citarán los protagonistas y donde habrá numerosos actos, actuaciones y fiesta hasta que el cuerpo aguante.

Es una fecha que se marcará en el calendario con letras de oro y no por el hecho de ascender de una categoría donde nunca debió estar el equipo azulino, sino por ser el primer ascenso de un equipo que está haciendo las cosas como se debe y que, sin duda alguna, va a rebosar de buenos momentos y alegrías a la parroquia azulina.