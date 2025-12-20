A por el pleno cañaílla contra el Nextstars FC

Monchi, en un momento de una multitudinaria rueda de prensa del CD San Fernando 1940.

El CD San Fernando 1940 puede firmar este domingo una primera vuelta impoluta en su estreno en el grupo 2 de la Tercera Andaluza. Para ello, tendrá que ganar al Nextstars FC a domicilio para firmar el 12 de 12. La cita será a partir de las 10 horas en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, en El Puerto.

El pasado jueves, el club celebró un brindis navideño en el Bar Museo 1940 junto a los veteranos azulinos, los medios de comunicación y los patrocinadores. El presidente del CD San Fernando 1940, Ramón Rodríguez Monchi, aprovechó la oportunidad para hacer un repaso a los cinco meses de vida del nuevo club.

Así, por un lado, señaló que ”hay que ser agradecidos con las personas que nos dieron el impulso necesario cuando todavía no éramos nada”. Por el otro, reconoció que “nuestro mayor premio es hacer feliz a tanta gente y hacer que una afición maltratada sea ahora feliz”.

Con todo, para el año 2026 pidió “salud para que nos impulse a conseguir todos los objetivos”.