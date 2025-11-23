Set en blanco del San Fernando ante el Trasmallo

El CD San Fernando consiguió su novena victoria consecutiva en esta ocasión ante el Trasmallo (6-0), un equipo que, si le aguantó bien al cuadro azulino, salió con un seis a cero que significa el noveno triunfo del conjunto de Jaime Bugatto en otras tantas jornadas.

Los isleños vieron como el equipo portuense le opuso resistencia en los primeros minutos de juego hasta que Pedro Carrión consiguió su noveno gol esta temporada en el minuto 10. Posteriormente fue el veterano lateral Nano Cavilla el que se sacó de la chistera un centro chut envenenado que puso, en el 26’ el dos a cero y antes del cierre de la primera parte, en una jugada hilvanada por la delantera azulina, Pablo Jiménez, en el 30’ llevó a su equipo al descanso con un claro tres a cero.

En la segunda parte, Trabazo aumentó la ventaja en el 51’ mientras que Carrasco, en propia puerta puso el cinco a cero en el marcador y de nuevo Pedro Carrión en el 90 colocó el definitivo 6-0 para el deleite de los 2.414 seguidores azulinos que se habían dado cita en el Iberoamericano de Bahía Sur.

El próximo fin de semana el San Fernando rendirá visita al CD Esperanza de Chiclana, un equipo de nuevo creación al igual que el proyecto azulino.