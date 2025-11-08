La pista del Malacitano, reto del Virgili Cádiz

El CD Virgili Cádiz afronta una nueva cita fuera de casa frente al CD Malacitano Futsal, correspondiente a la jornada 9 de liga del grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala, que se disputa este sábado 8 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Pabellón Municipal Tiro Pichón de Málaga.

El equipo gaditano llega a este encuentro tras su reciente victoria ante Melilla Ciudad del Deporte Nueva Era y con el objetivo de consolidarse en la zona alta de la clasificación. Su entrenador, Juan Carlos Gálvez, explicó que "esta semana toca visitar Málaga para enfrentarnos a Malacitano". Añadió que la plantilla "ha podido tener una semana normal de entrenamientos, donde se han trabajado y corregido facetas defensivas y de ataque, poniendo énfasis en las finalizaciones".

Sobre el rival, Gálvez apuntó que "Malacitano es un equipo que está realizando una temporada con problemas debido a las lesiones, pero propone buen fútbol sala y siempre es difícil de ganar". En cuanto a lo deportivo, el técnico destacó la importancia del choque: "Es un partido muy importante después de la victoria ante Nueva Era. Tenemos que empezar a ganar fuera para seguir conservando esos puestos de la zona alta. Para ello vamos a necesitar un buen nivel defensivo y mejorar los porcentajes en las ocasiones de gol, marcando una intensidad alta en el juego".

En la convocatoria se mantiene la baja de Mario Santiago y están pendientes de los estados de Jesulito y Óscar Moguel, que han pasado por un proceso gripal. Joni, por su parte, no viajará tras su reciente paternidad y su lugar será ocupado por el portero juvenil Miguel López, que afronta su primera convocatoria con el primer equipo.