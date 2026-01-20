Pepe Ruiz, maestría absoluta en la primera edición del Trofeo Ibérico DF65 2026

Puerto Sotogrande ha estrenado la primera edición del Trofeo Ibérico DF65 2026, con un completo programa de mangas disputadas en las aguas interiores del puerto deportivo. La flota de F65 ha navegado con un viento firme en torno a 18 nudos, con rachas de hasta 25, que fue amainando hasta unos 15 nudos en las últimas pruebas del día, ofreciendo ceñidas muy técnicas y popas de máximo control para los patrones.

En estas condiciones, Pepe Ruiz 'El hijo del viento' (vela 74) fue el más regular y se situaba como líder provisional del trofeo tras las primeras mangas disputadas. A solo un punto, Arnaldo Brito (08, ABMYS) mantenía la presión desde la segunda posición, mientras que Félix Pérez (01) ocupaba la tercera plaza, completando un podio muy apretado en la parte alta de la clasificación.

Por detrás, nombres como Douwe (92), Guillermo Puche (100) y Alfred (70) se mantuvieron en en la lucha en una zona media muy comprimida, donde cada salida y cada maniobra podían suponer varios puestos en la tabla. Las nuevas mangas previstas terminaron por confirmar el podio de Pepe Ruiz como vencedor del I Trofeo Ibérico DF65 2026 en Puerto Sotogrande. Otro éxito para el reconocido regatista.

Pepe Ruiz 'El hijo del viento', patrocinado por el Restaurante Timón de Roche, ha demostrado por qué es un referente. Con esa maestría que solo él tiene y esa forma de leer el viento que deja siempre con la boca abierta, se ha proclamado campeón absoluto de la competición en esta primera cita.

El evento cuenta con el patrocinio de Straitmagazine, Noll Sotogrande y Restaurante Midas, y con la colaboración imprescindible de Puerto Sotogrande, que ha cedido el uso de sus aguas interiores para el desarrollo de las regatas.