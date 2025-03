Partido a vida o muerte del Cádiz CF Mirandilla en el terreno de la Balona

Cádiz/El Cádiz CF Mirandilla lo tiene tan complicado para evitar el descenso que cada partido se convierte en una auténtica sin el más mínimo margen de error. El filial cadista afronta la 27ª jornada de Liga del grupo 4 de Segunda Federación con una compleja visita a la Real Balompédica Linense el domingo 16 de marzo que adquiere tintes dramáticos dada la difícil situación en la que también se halla su oponente.

Después del insuficiente empate (1-1) en casa frente al Águilas, el cuadro cadista anda con la soga al cuello en la 15ª posición (de 18) con 25 puntos, cinco menos la Balona, 14º y ubicado también en zona de descenso con 30 tras caer 1-0 el pasado fin de semana en el campo del Juventud Torremolinos. El duelo provincia se dirime a partir de las 17:00 horas en el Municipal de La Línea.

El entrenador del Mirandilla, Francisco Cordero 'Rubio', no sólo no elude la cruda realidad sino que no tiene reparos en afirmar que el encuentro se trata de una final. “Partido que es una final. Un partido que venimos los dos equipos con necesidad de puntuar, en el que nos diferencia un puesto. Es un partido muy importante, sabemos que ellos también tienen mucha necesidad, sabemos todas las circunstancias que rodean al partido”.

El técnico también valoró el compromiso de los jugadores a pesar de los resultados. Indicó que “los chicos están muy motivados, la imagen que estamos dando en todos partidos es muy buena. El problema han sido los resultados que creo que no nos han acompañado y hemos tenido muchas circunstancias en contra, decisiones complicadas. Sobre todo en los últimos partidos siempre se ha ido la balanza para el otro equipo. Creemos que esto va a cambiar".

Cordero aseguró que "seguimos trabajando con mucha intensidad, con mucho ritmo y sí que es cierto que el equipo está muy bien, entonces lo único que queremos refrendarlo con un buen resultado".