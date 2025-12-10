Nuevo récord de España para el asidonense Elie Grzib en el Nacional de Clubes

El atleta asidonense Elie Grzib ha vuelto a conseguir un nuevo récord de España. El corredor de Medina Sidonia ha participado en el Campeonato de España de Clubes que se celebró días pasados en Madrid. Elie compite habitualmente con el club Chapín de Jerez y en esta ocasión lo hizo con el Cuevas de Nerja, aunque entrena y pertenece a la Escuela de Atletismo Ciudad de Medina, que no tiene club federado, y lo hace con su entrenador, Manuel Camacho.

Días pasados alcanzaba otro récord de España, esta vez en pista cubierta mejorando incluso su tiempo en aire libre, en 1:20.20, lo que demuestra el gran estado de forma en el que se encuentra el atleta ya que en pista cubierta siempre es más complicado y difícil competir y los tiempos de los corredores suelen ser más lentos que en pista aire libre.

Al atleta Elie le queda todo el año 2026 para seguir mejorando y rebajar aún más esta marca la cual su entrenador pronostica que llegará a dejar el récord en 1'18". Cabe destacar que el pasado mes de octubre se proclamó campeón de España por Comunidades Autónomas Sub-16 en la distancia de 600 metros, tras realizar una carrera de récord en la prueba.

La noticia, como no podría ser de otra manera, ha causado una gran satisfacción en Medina Sidonia, que se ha alegrado y se siente orgulloso del nuevo éxito del corredor asidonense. Son muchos los mensajes recibidos en redes sociales donde en líneas generales coinciden: "Nos sentimos orgullosos por su esfuerzo, ejemplo y compromiso con el deporte dejando el pabellón asidonense en lo más alto entre las futuras promesas del atletismo".

En parecidos términos se han expresados el alcalde de Medina, José Manuel Ruiz; el concejal delegado de Deportes, José María Bancalero; y los portavoces de los partidos en la oposición, Juan María Cornejo (PSOE) y María Salazar (PP); así como de la dirección, profesorado y alumnos del IES San Juan de Dios, donde estudia.

El joven atleta asidonense ya fue reconocido este verano junto a otros dos atletas también de la escuela de atletismo Ciudad de Medina por la peña Manuel Irigoyen, en muestra de sus éxitos, compromiso y constancia en el atletismo.

Con este ya son cuatro los títulos de campeón de España representando a la Escuela y en el equipo donde corre, además de poseer el récord español de 600 metros en categoría sub-16 (1'20"24).

A modo de resumen la trayectoria de Elie, hasta la fecha, muestra que ha sido seis veces campeón de Andalucía, tres veces campeón de España y récord nacional en varias disciplinas, desde el lanzamiento de jabalina hasta pruebas de velocidad y resistencia. Y es que su versatilidad y constancia son un orgullo para todos.

Igual que Eli está recibiendo muchos reconocimientos su entrenador, Manuel Camacho, presidente y fundador de la Escuela de Atletismo de Medina Sidonia. Su labor ha ido más allá de los triunfos personales porque ha sembrado en muchos jóvenes la pasión por el atletismo.

Todos los asidonenses están orgullosos y siguen con pasión las gestas de Eli y su entrenador pues son un ejemplo a seguir. Han demostrado que, con disciplina, humildad o esfuerzo, se pueden alcanzar grandes metas y representan con toda dignidad al pueblo asidonense.

La fábrica de dulces y artesanos de la repostería asidonenses 'Aromas de Medina' es la patrocinadora del joven corredor.

Título para María Flores

Por otra parte, María Flores, corredora de Medina, se ha proclamado campeona de Andalucía sub-20 por equipos, dominando la prueba de 3.000 metros de principio a fin y logrando además marca personal, mejorando su registro en nada menos que 14 segundos.

Desde el Ayuntamiento han dado las gracias a la Escuela de Atletismo de Medina Sidonia y a su entrenador, Manuel Camacho, por su incansable trabajo, dedicación y compromiso con nuestros deportistas.