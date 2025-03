Ser o no ser del San Fernando en su visita a la Deportiva Minera

San Fernando/Habrá que ver qué cara ofrecen los isleños. El equipo de San Fernando es capaz de lo mejor, léase hace dos semanas ante el Almería B, donde ofreció su mejor cara y terminó goleando a un equipo de los de arriba, y de lo peor, por mirar lo que ofreció el pasado domingo en su visita a Chapín, donde cayó derrotado y mostró su peor versión.

Por ello, el saber qué San Fernando se plantará este domingo en tierras murcianas para medirse a la Deportiva Minera es toda una incógnita. Los aficionados azulinos esperan y desean que se muestre la cara A, la buena, la que otorga esperanza y se deje de lado la cara B, esa que no gusta y que crea incertidumbre y un dilema generalizado durante la semana.

En el capítulo que toca, el partido es un ser o no ser para los de La Isla, no en vano se miden a un rival que tiene los mismos puntos que los azulinos, que se meterían de lleno en problemas en caso de no salir victoriosos y que llevan la friolera de cinco partidos consecutivos cayendo derrotados.

Todo un dilema para una Minera que comenzó la temporada de manera fulgurante, empotrada en los puestos altos de la clasificación, donde llegó a ser, incluso, líder, y que se convirtió en la primera vuelta en el equipo revelación del grupo. Ahora, parece que la temporada se le está haciendo demasiado larga y el camino que lleva lo convierte en un equipo que pasará dificultades hasta que termine el curso.

Pero es que tres cuartas partes de lo mismo le ocurre a los isleños, que si bien no han estado arriba en ningún momento, el hecho de llevar tres meses sin perder no los ha despegado de los puestos complicados de la clasificación, principalmente porque esa imbatibilidad se realizaba a base de empates que no les hacía abandonar ni dejar de mirar de reojo los puestos de descenso a Tercera Federación.

No cabe la menor duda de que una victoria sería importante, vital, trascendental, para el devenir del cuadro isleño en lo que resta de competición liguera, pero una derrota haría que se volviese a abrir el gabinete de crisis y que los nervios volverían a aparecer en el seno de un equipo fabricado para estar arriba y que no ha cumplido, ni de lejos, las expectativas creadas.

En el apartado deportivo, los isleños tienen dos bajas, una de ellas significativa ya que no ha podido viajar a tierras cartageneras el lateral Carmona, que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El jugador llegado una vez comenzada la temporada ha sido pieza clave en la defensa isleña e, incluso, en algunos partidos ha jugado por delante del lateral, situación que se desarrolló en tierras jerezanas.

El otro jugador que no podrá ser de la partida es el carrilero izquierdo Manny que está convocado con la selección de su país, la República Dominicana, y que no llegará tiempo para estar en la convocatoria.

Por lo demás, la plantilla estará al completo, aunque habrá que esperar hasta poco antes del partido para saber si el entrenador azulino hará muchos cambios ya que no le gustó para nada lo que hizo su equipo en la primera parte ante el Xerez Deportivo e introdujo cuatro sustituciones en el descanso, lo que dice mucho de la imagen que estuvo ofreciendo el cuadro isleño en el último partido.

En la Deportiva Minera, cabe destacar que no podrá jugar su centrocampista más importante, Petcoff, que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que su máximo goleador, Omar Perdomo, exjugador del San Fernando, sí estará en el once inicial.