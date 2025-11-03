Muay thai: la gaditana Adriana Martínez hace historia en el Lumpinee

Una nueva página se ha escrito para el deporte gaditano. En la histórica velada de la quinta edición de Cádiz Fight Night (CFN 5), celebrada en el legendario Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok, Adriana Martínez, del Chok Muay Cádiz, gimnasio dirigido por Carlos Coello y Ramón Rivera, logró una victoria a los puntos ante la tailandesa Hongploylek, convirtiéndose en la primera mujer gaditana que pelea —y gana— en el Lumpinee, el templo sagrado del muay thai.

La gaditana llegaba a la cita tras varias semanas de intenso entrenamiento en el 7 Muaythai Gym de Rayong (Tailandia), uno de los centros de alto rendimiento más reconocidos del país. Bajo un exigente programa de preparación, Martínez se sometió a duras sesiones diarias junto a luchadores tailandeses de élite, puliendo su técnica, resistencia y mentalidad competitiva para afrontar su debut en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

Desde el inicio del combate, Martínez mostró serenidad, técnica y una valentía fuera de lo común para una deportista que debutaba en un estadio de tal magnitud. Su triunfo simboliza no solo un éxito personal, sino un hito para el muay thai femenino en Cádiz y Andalucía: abrir caminos, derribar barreras y elevar el deporte local al plano internacional.

La velada CFN 5 Lumpinee volvió a situar a Cádiz en el mapa mundial del muay thai. El evento, reunió a destacados atletas internacionales y consolidó el proyecto gaditano Cádiz Fight Night como una de las plataformas más respetadas y ambiciosas del panorama global.

En la misma noche, Carlos Coello volvió a brillar en su regreso al Lumpinee, imponiéndose con autoridad por KO en el 5 asalto por el campeonato mundial IBF de Muaythai al duro tailandés Rungsiam. Su victoria reafirma su estatus como uno de los grandes nombres del muay thai español y su papel como pionero, entrenador y embajador del deporte andaluz.

La estela de Coello está marcando un antes y un después. Gracias a su trabajo y al impulso conjunto del Chok Muay Cádiz, cada vez más atletas —como la propia Adriana Martínez— están encontrando oportunidades para competir en escenarios internacionales de primer nivel. Su legado, no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de abrir puertas y proyectar el talento gaditano hacia el mundo.