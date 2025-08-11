Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora nacional

Sonia Bermúdez, hasta ahora responsable de la selección femenina sub'23, será la nueva seleccionadora absoluta en lugar de Montse Tomé, que acababa contrato el próximo día 31, según acordó este lunes la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

A propuesta de su presidente, Rafael Louzán, la junta aprobó el cese de Tomé y el nombramiento de Bermúdez, así como los de Iraia Irurregi, exentrenadora del Athletic como su segunda, el de David Aznar al frente de las selecciones sub'18 y sub'19 y el de Milagros Martínez en la sub'17, confirmaron a EFE fuentes de la misma.

Bermúdez (Madrid, 1984), que está vinculada al cuerpo técnico de la RFEF desde 2022, sustituirá a Tomé al frente del equipo para afrontar a finales de octubre las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia, para tratar de revalidar el título.

La nueva seleccionadora empezó su carrera como jugadora en el club femenino Butarque Leganés y también pasó por el Sporting de Huelva, el Sabadell, el Rayo Vallecano, el Barcelona, en el que fue máxima goleadora de la liga cuatro temporadas seguidas (2012-2015), el Atlético de Madrid y el Levante, en el que se retiró en 2020.

Bermúdez reemplaza a Montse Tomé, que deja la selección situada al frente de la clasificación de la FIFA y tras haber ganado con ella la primera edición de la Liga de Naciones en 2024 y de caer en la final de la Eurocopa de Suiza el pasado 27 de julio por penaltis contra Inglaterra (1-1/1-3 penaltis).