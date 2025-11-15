El Mirandilla buscará seguir invicto ante el Pozoblanco

El Cádiz CF Mirandilla recibe este domingo en El Rosal al CD Pozoblanco a partir de las 12 de la mañana con el objetivo de seguir metiéndole presión al Bollullos en la pelea por el liderato en el grupo X de la Tercera Federación, plaza que da el ascenso directo de categoría.

De esta forma, los pupilos de Francisco Cordero Rubio buscarán sumar su cuarta victoria consecutiva y, así, mantenerse invicto, siendo el único conjunto que aún no ha sumado ninguna derrota en la presente campaña.

Respecto a lo que espera encontrarse en El Rosal esta mañana, Rubio aseguró que el Pozoblanco "es un equipo complicado, que empezó muy bien la temporada. Es cierto que últimamente no ha tenido muchas victorias, pero en casa se está mostrando fuerte y fuera también suma con dos triunfos. Tienen buenos jugadores para proponer, quieren la pelota y cuentan con gente importante arriba y en un mediocampo muy dinámico".

Por otra parte, el técnico del filial amarillo resaltó sobre su plantilla que ve que "los chicos están supercontentos, se están soltando y cada vez parecen crecer por momentos en muchos aspectos". A partir de ahí, sobre el encuentro dijo que “intentaremos imponer nuestro juego y nuestro ritmo, ojalá consigamos una victoria que nos mantenga ahí arriba. Sabemos que el Pozoblanco es un equipo llamado a estar en puestos de playoff y tendremos que hacer un gran partido para lograrlo”.