El Cádiz CF Mirandilla gana en Lepe pese a la adversidad (0-2)

Nuevo triunfo del Cádiz CF Mirandilla, esta vez en su visita al San Roque de Lepe (0-2), donde sasle muy reforzado en la segunda posición tras la estela del Bollullos. Ismael Álvarez y Luis Simón fueron los anotadores.

El partido comenzaba con intensidad e igualdad, ambos conjuntos trataban de imponer su juego. Rápidamente, el Mirandilla se hacía con el control del partido, buscando sorprender con un gol tempranero. La primera acción ofensiva llegaba en el primer minuto de juego, con un pase largo hacia Marlon al que no llegaba.

Tras un par de intentos más, llegaba por la banda izquierda la primera ocasión clara del partido y que terminaba al fondo de la red rival. En el minuto doce, Marlon ponía un centro que rechazaba la defensa y que caía a Ismael Álvarez, quien enviaba el balón al fondo de la portería para adelantar al filial cadista.

Tras el gol, el conjunto onubense buscó igualar el marcador pero sin éxito. Marlon veía la cartulina roja en el minuto 20 tras una dura entrada sobre un rival, dejando al Cádiz CF Mirandilla con un jugador menos durante más de una hora de partido. A pesar de ello, los de Francisco Cordero 'Rubio' se mantuvieron firmes en defensa y con una gran actitud colectiva. El San Roque lo intentó con varios acercamientos peligrosos, pero la zaga amarilla y el portero Fer Pérez repelían cada intento. El encuentro llegaba al descanso con ventaja mínima para el filial gaditano.

Nada más comenzar la segunda mitad, el filial cadista daba un nuevo golpe sobre la mesa. En el minuto 50, Luis Simón aprovechaba una buena jugada para batir al guardameta rival y firmar el 0-2, ampliando la renta pese a la inferioridad numérica.

A partir de ahí, el conjunto amarillo se mostró sólido y muy ordenado, resistiendo las acometidas del San Roque de Lepe. Fer Pérez volvió a ser protagonista con una gran intervención nada más arrancar la segunda mitad, manteniendo su portería a cero. Rubio movió el banquillo con acierto, dando entrada a Mbemba y Brandon por Noah y Luis Simón, y posteriormente a Jose González y Carreira por Niza y Roberto Rosado para refrescar al equipo en los minutos finales.

El San Roque apretó en los últimos compases, buscando recortar distancias con balones al área y disparos lejanos, pero la defensa cadista se mostró impenetrable. El filial incluso tuvo alguna ocasión para aumentar la ventaja, como un disparo alto de Ismael Álvarez y una falta directa de Brandon que se marchó por encima del larguero.

Finalmente, el colegiado señalaba el final del encuentro y los tres puntos volaban hacia Cádiz. Gran triunfo del Cádiz CF Mirandilla en Lepe, demostrando carácter, trabajo y efectividad para sumar una nueva victoria con otra portería a cero fuera de casa.