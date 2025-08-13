El Mentidero roza el sueño del 'play-off' en su estreno en Primera División

El Mentidero cerró su histórica primera campaña en la Primera División de fútbol playa con una meritoria quinta posición, quedándose a las puertas del 'play-off' por apenas dos puntos. El equipo gaditano, recién ascendido, demostró que puede competir de tú a tú con los mejores del país y dejó una gran imagen en la recta final de la liga.

El fin de semana comenzó con un tropiezo ante el Recreativo de Huelva (1-2), un partido muy disputado donde los gaditanos no pudieron materializar sus ocasiones. Sin embargo, el equipo reaccionó con carácter y venció en los dos compromisos restantes: 4-3 frente a Roses Playa, en un duelo vibrante, y 2-3 contra Playa de San Javier en un partido de alta tensión que se resolvió en los instantes finales.

La alegría, sin embargo, se vio empañada por la noticia de que el Torroxeño, rival directo en la lucha por el 'play-off' y que llegaba a la última jornada a dos puntos del Mentidero, ganó sus tres partidos y consiguió arrebatarles la cuarta plaza.

A pesar de quedarse fuera de la fase final, la valoración en el vestuario es positiva. El club ha firmado una temporada de consolidación, confirmando que el ascenso no fue casualidad y que hay mimbres para seguir creciendo. Con un juego valiente, capacidad de reacción y el respaldo de su afición, el Mentidero se despide de esta temporada con la vista puesta en mejorar el próximo año y luchar, esta vez sí, por un billete a los 'play-off'.