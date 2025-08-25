El francés Gaudu entra vencedor en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España.
El francés Gaudu entra vencedor en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3

La crónica de la etapa del día en la Vuelta a España

Redacción Deportes

San Maurizio Canavese (Italia), 25 de agosto 2025 - 21:24

El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.

Por sorpresa y con un golpe de astucia en los últimos metros, el francés David Gaudu (Groupama FDJ) rompió el pronóstico para adjudicarse la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre San Maurizio Canavese y Ceres, de 134,6 km, en la que mantuvo el liderato el danés Jonas Vingegaard.

El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
1/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
2/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
3/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
4/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
5/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
6/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
7/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
8/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
9/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
10/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
11/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
12/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
13/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
14/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
15/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
16/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
17/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
18/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
19/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
20/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
21/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
22/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
23/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
24/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
25/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3
26/26 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 3 / Javier Lizón | Efe

